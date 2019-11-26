Железную дорогу из Краснодара в Сочи и Туапсе закроют на три месяца: ищем объезд

Туапсе, Сочи, Адлер и горные курорты Красной Поляны на три с половиной месяца отдалятся от Краснодара и Горячего Ключа. По крайней мере, для тех, кто для поездок использовал железнодорожный транспорт.

Дело в том, что с 14 января по 27 апреля наступающего 2020 года на ремонт будет закрыт однопутный трехкилометровый Лысогорский тоннель, который находится на перегоне Чинары - Чилипси между Горячим Ключом и Туапсе.

Как будут ходить поезда?

Теперь все поезда дальнего следования, которые ехали в Адлер через Краснодар со стороны Ростова-на-Дону, будут следовать - внимание! - через Кавказскую, Армавир и Белореченск. То есть минуя краевой центр. Время в пути увеличится на 4-5 (!) часов. Такой же маршрут будет и в обратном направлении из Адлера к Ростову.

Схема движения поездов из Краснодара в Сочи с 14 января по 27 апреля 2020

Что с «Ласточками»?

С 14 января «Ласточки» перестанут ходить из Краснодара в Сочи, Адлер, Имеретинский курорт и на Розу Хутор. Конечной станцией для них на эти три месяца будет Туапсе. Кроме того, отменяются все пригородные поезда из Горячего Ключа в Туапсе и обратно.

Как теперь добраться в Сочи?

По железной дороге

В Северо-Кавказской железной дороге рассказали, что прямое железнодорожное сообщение между Адлером и Краснодаром сохранится. Правда, составы будут следовать через Кавказскую, Армавир и Белореченск. Путь увеличится примерно на 300 километров.

Шесть дней в неделю (кроме субботы) будет ходить поезд №664/663 Ростов - Краснодар - Адлер. А в субботу появится поезд №640/639 Ростов - Краснодар - Кавказская, который далее прицепят к составу №80/79 Архангельск - Адлер.

Кроме того, будет курсировать поезд №693/694 Новороссийск - Краснодар - Кавказская, пассажиры которого смогут в Кропоткине пересесть на любой проходящий поезд в сторону Адлера и Туапсе.

На сегодняшний день время в пути из Краснодара в Адлер в объезд неизвестно, но по самым оптимистичным прогнозам оно составит порядка 9 часов, вместо уже привычных 4,5 на «Ласточке».

- Расписание поездов на период ремонта только проходит согласование, - пояснили в пресс-службе СКЖД.

На автобусе

Многие предпочтут на время ремонта воспользоваться междугородними автобусами. Из Краснодара в Туапсе путь на этом транспорте займет порядка четырех часов - стоимость билета около 500 рублей. В Адлер можно доехать примерно за семь часов по серпантинной дороге и 700 рублей.

На самолете

Из Краснодара в Сочи рейсы выполняет только одна авиакомпания дважды в день - утром и вечером. Время в полете всего около 45 минут. Стоимость билетов от 4040 рублей в обе стороны без багажа.

С пересадкой

Еще один вариант - добраться на автобусе до Белореченска (это около двух часов пути и примерно 280 рублей), где пересесть на любой поезд, следующий в сторону побережья. Путь на поезде в Туапсе займет около 2,5 часа, а до Адлера около 5 часов.

На автомобиле

Конечно, попасть в Туапсе, Сочи или Адлер можно будет и на личном транспорте. Время в пути будет зависеть от выбора скорости и дорожной ситуации. Главное, помните о безопасности на дороге, особенно в зимнее время.

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Все поезда, следующие в Сочи и Адлер пойдут не через Краснодар, а через станции Кавказская и Белореченская. Время в пути в среднем увеличится на 4-5 часов (подробности)