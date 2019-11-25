Родные 23-летней следователя из Сочи, покончившей с собой, считают, что перед смертью ее изнасиловал коллега

Причиной суицида 23-летнего следователя из Хостинского отдела полиции могло стать преступление в отношении нее самой. Об изнасиловании коллегой по мундиру заявила сестра Марии Клочковой.

- Моя сестра не псих, она не больная на голову, - написала в одной из групп в соцсетях Анна Клочкова. - Ее довели до суицида. 6 октября ее госпитализировали с кровотечением. Изнасиловал опер. Заявлений она не писала. Боялась испортить себе жизнь. Но начальник отдела знал. И обещал даже помочь с переводом в другой отдел домой.

Кроме этого, Анна Клочкова пишет о том, что Мария терпела унижения от коллег, а домой приходила только спать. Нагрузка на новобранца была колоссальная и моральная, и физическая. Тонкая незрелая психика, предполагает родная сестра, просто не выдержала.

- Она фактически была еще ребенком, - говорит сестра.

Следственный комитет уже начал проверку после гибели Марии Клочковой.

Напомним, девушку нашли на рабочем месте в субботу, 23 ноября, в Хостинском отделе полиции. Рядом с ней лежал табельный пистолет.

- Организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В тот день, 23 ноября, новоиспеченный следователь МВД — Маша только в этом году окончила ВУЗ - заступила на дежурство. Получив пистолет, она закрылась в своем кабинете.

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