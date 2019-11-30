2019-11-30T10:06:21+03:00
Спорт

Краснодар – Тамбов 2 декабря. Прогноз и ставки на матч 18 тура РПЛ

Прогноз, коэффициенты и ставки на матч Краснодар - Тамбов. Игра 18 тура РПЛ состоится 2 декабря в 19:30 мск на стадионе «Краснодар»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Прогноз и ставки на матч 18 тура РПЛ Краснодар - Тамбов 2 декабря Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Прогноз и ставки на матч 18 тура РПЛ Краснодар - Тамбов 2 декабря Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
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В понедельник 2 декабря в матче 18 тура чемпионата России по футболу «Краснодар» на домашней арене примет «Тамбов». «Быки» в турнирной таблице занимают четвертое место, имея в активе 33 очка, что всего на один балл меньше, чем идущего «Локомотива». На прошлой неделе «Краснодар» добыл победы над тульским «Арсеналом» (2:1) и «Базелем» (1:0).

«Тамбов» занимает предпоследнюю строчку в премьер-лиге с 17 очками, однако в предыдущем туре команда прервала свою победную серию из трех матчей, дав бой «Локомотиву» (2:3).

Прогноз и ставки на матч Краснодар - Тамбов 2 декабря

Букмекеры считают «Краснодар» безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,45, на ничью – 4,5, на победу «Тамбова» - 7.

Прогноз «КП» - победа «Краснодара»

История встреч Краснодар - Тамбов

История противостояния команд началась в первом круге текущего чемпионата. В матче шестого тура «Краснодар» одержал уверенную победу над «Тамбовом» со счетом 2:0. Голами отметились Вандерсон и Даниил Уткин. Но с тех пор у соперника «быков» сменился тренер, сейчас команду возглавляет Сергей Первушин, который смог наладить игру «Тамбова» и стать лучшим наставником ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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