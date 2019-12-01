В Краснодаре новые троллейбусы с автономным ходом вышли на маршрут №15

В Краснодаре 1 декабря 12 троллейбусов с автономным ходом вышли на маршрут № 15 «Домбайская - ж/д вокзал Краснодар-1» и заменили на нем автобусы. Презентация в это дождливое утро прошла на Главной городской площади.

Как отметил глава Краснодара Евгений Первышов, обновление общественного транспорта краевого центра продолжится в 2020 и 2021 годах, кроме этого, приоритет для города - строительство новых линий трамвая и троллейбуса.

Фото: администрация Краснодара

- Заменили подвижный состав благодаря финансированию из бюджета Краснодарского края. Закупка новой техники, проектирование трамвайных линий идет в рамках выполнения поручений губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Директор МУП «КТТУ» Александр Грачев рассказал, что для работы на электротранспорте все водители предприятия прошли специальную стажировку.

Фото: администрация Краснодара

На маршруте № 15 «Домбайская - ж/д вокзал Краснодар-1» троллейбусы, выезжая с Главной городской площади, постепенно заменят автобусы. Они будут курсировать по маршруту с 06:00 до 23:00.

Новые троллейбусы с автономным ходом изготовил «Вологодский механический завод» по техническому заданию, которое разработали специалисты городского департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с МУП «КТТУ». У них есть мощные кондиционеры, автоматическая система пожаротушения, Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки техники, система навигации и связи и многое другое.

В 2019 году на линию выйдут 47 новых машин - это рекордное обновление подвижного состава общественного транспорта в современной истории Краснодара.