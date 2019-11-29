В Новороссийске родители пятиклассника обвиняют педагога в избиении сына

В полицию Новороссийска пришли родители пятиклассника Валерия П. (имя изменено) и с порога заявили - педагог прямо на уроке подняла руку на их сына.

- Было получено заявление для проведения проверки по факту применения физического насилия со стороны учителя технологии, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в учебном заведении 35-летний учитель Марина Островская (имя и фамилия изменено) работает всего год, однако зарекомендовала себя как хорошего специалиста. До этого педагог была директором коррекционной школы, работала со сложными детьми, она квалифицированный дефектолог. А еще Марина - многодетная мама.

В самом учебном заведении говорят - никто мальчика не бил, все произошло ровным счетом наоборот.

- Ребенок, откровенно говоря, учился неадекватный, постоянно кидался на всех. Поведение его давно вызывало тревоги, хотя успеваемость у него неплохая, - рассказывают учителя. - И в тот день у него, похоже, был какой-то срыв - он сам искусал учителя за замечание. После случившегося Марина Васильевна отвела мальчика в медпункт, вызывали скорую для него.

На данный момент Валерий уже не является учащимся школы, его перевели в другое учебное заведение.

- Эту ситуацию не могу вам никак прокомментировать, идут разбирательства, - сказала «КП» - Кубань» по телефону директор школы Галина Алейникова.

Ранее сообщалось, что в Сочи школьники на уроке физкультуры избили одноклассника. Учитель, который в это время принимал нормативы, уже уволен.