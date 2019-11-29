«Двери реанимации были закрыты»: грудничок умирал на руках у отца, пока медперсонал искал вход в отделение интенсивной терапии

Супруги Александр и Елизавета А. из Геленджика рождения второго малыша ждали долго. У них уже есть старшая дочка, пара мечтала еще и о сыне. Когда Елизавета забеременела, и на УЗИ определили пол ребенка – мальчик, пара так радовалась! Беременность проходила хорошо, но за две недели до поставленной врачами даты появления малыша на свет, у Елизаветы начались схватки. Малыш родился весом 3400. Когда мама пришла в себя после родов, кроху принесли ей.

- Малыш поел, он весь день был со мной, - рассказывает сайту "КП"-Кубань" Елизавета. – А на второй день его у меня забрали – у него нашли желтуху и его положили под лампы. Когда его приносили ко мне, был постоянно сонный и не хотел есть. Медсестры говорили мне его будить и пытаться кормить, но как я узнала позже, когда сына забирали под лампы, его подкармливали из бутылочки, поэтому у меня он ел очень редко. Через четыре дня нас выписали, это была пятница, и сказали долечиваться дома.

Маме дали шприц с лекарством-суспензией, которое сказали давать малышу за полчаса до еды.

- Сразу микстуру давать не стала, а утром следующего дня сынок его принял, - рассказывает Елизавета. – Но брать грудь не стал.

Родители запереживали и поехали в детскую больницу – показать кроху врачу. Маму и папу смущало то, что он не ел и очень беспокойно спал.

О том, что было дальше, отец малыша не может рассказывать без дрожи в голосе.

- В начале двенадцатого дня в субботу мы приехали в больницу, супруга решила еще раз покормить сына. Зашла с ним в комнату для кормления, он немного поел. Она держала сына столбиком - у нас это второй ребенок и мы знаем, как обращаться с новорожденными, - говорит Александр А. – На руках у жены сын срыгнул, она передала его мне, и у меня он тоже самое сделал, а потом два раза срыгнул воздухом и перестал дышать.

Испуганный отец забежал в кабинет к дежурному врачу.

- У меня ребенок не дышит, - запаниковал мужчина.

- Положите его сюда, - указала медик на пеленальный столик.

Дальнейшее отношение врача мужчину поразило.

- Она все делала очень медленно, я считаю, что она должна была оказать первую медицинскую помощь ребенку, а начала слушать его и даже не спросила у нас, что случилось, - продолжает отец. – Когда она послушала сына и сказала, да, он не дышит, заполнявшая бумаги медсестра вскочила с места, куда-то убежала, а через десять секунд вернулась и мы побежали в реанимацию.

Но как рассказывает отец, они долго не могли найти двери отделения интенсивной терапии.

- Медсестра просто не знала, где находится реанимация, - рассказывает отец ребенка. - Она не могла объяснить, куда мне бежать. Судя по всему, она сама не знала, где реанимация. Выбегаем на улицу, через несколько метров медсестра указывает на дверь и говорит бежать туда. Но там дверь была заперта. В это время ребенок пытался отрыгивать воздух. Дальше я спросил, куда мне бежать, мне велели оббежать здание, потому что вход с другой стороны. Я заскочил в коридор, там пусто. Поворачиваю направо, выходит женщина, которая мне указала на кабинет, в который надо отнести ребенка. Там забрали сына. Бригада реаниматологов делала все, чтобы спасти малыша. А где-то через час медсестра сказала, чтобы жена шла оформлять документы на госпитализацию.

В воловину второго дня родителям, дежурившим под дверьми реанимации, сообщили, что их малыш умер от аспирации грудным молоком.

Отец уверен, что если бы дежурный врач хотя бы оказала первую медицинскую помощь, то все могло бы быть иначе.

- Дежурная врач все делала медленно, а медсестра не знала, где находится реанимация, было упущено то самое драгоценное время, когда моего сына можно было бы спасти, - уверен Александр А.

Оценку действиям геленджикских медиков будет давать Следственный комитет, который уже разбирается в ситуации.

- По факту гибели младенца в Геленджике проводится проверка, - подтвердили «КП»-Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Назначены экспертизы. А вот в Министерстве здравоохранения Краснодарского края комментировать ситуацию не стали.

- Реанимационные действия оказывались в полном объеме, больше что-либо сказать мы не можем – идет следствие, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ведомстве.

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