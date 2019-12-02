Женщину, которую обматерил судья, вот уже три года лишают единственного жилья

55-летняя краснодарка Инна Конько решила опубликовать аудиозапись с заседания, как только закончились унижения, продолжавшиеся в стенах правосудия около часа. Судья Советского райсуда Краснодара Валерий Мурсалов в выражениях не скупился, чем довел женщину до слез. Но, как выяснилось, это лишь вершина айсберга несправедливости.

Краснодарский судья на заседании обматерил истца Источник: Baza 00:00 00:00

Судебные тяжбы у матери четверых детей Инны Конько длятся больше трех лет. А началось все с того, что в 2015-м женщина захотела расширить жилплощадь, чтобы в тесноте семья не жила. Участок маленький - 4 сотки, строить нужно было по меже. За разрешением пошла к соседке Ирине Сотниковой.

- Та сопротивляться не стала, говорит: «Конечно, если вам надо, то стройтесь, я не против». Дала добро в письменном виде. Я ей, в качестве благодарности, пообещала сделать навес между нашими домами, чтоб не мокли во время ливней, - вспоминает Инна. - После этого пошла в «архитектуру» за градостроительным планом. Но мне сказали, что его не выдадут, так как участок мой хоть и приватизирован, а граница между земельными участками не стоит на кадастровом учете. Тогда побежала за помощью к администрации, на что мне сказали - в этой ситуации вы можете метр от межи отступить и возвести хозпостройку - гараж, сарай, баню, что захотите, на это разрешение не нужно.

Семья в пределах своего участка вырыла котлован. Из-за проблем с деньгами - только два года ушло на то, чтобы его залить.

- Когда мы подняли одну колону от гаража, прибежала к Ирине еще одна наша соседка-риелтор и спрашивает, сколько они тебе отслюнявили. А та отвечает - «мы по-соседски все решили». Но, видимо, быстро поняла, что к чему и подала иск на меня. Причем в мой адрес даже претензию предварительно не направили. Меня сразу вытянули в суд, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Инна Конько. - Но в исковых требованиях они попросили снести всё и исключить собственников (нас) из ЕГРН! Все строения на земельном участке - это наш деревянный дом 1967 года постройки. Мы купили его в 2000 году на законных основаниях, летняя кухня еще есть, мансарда небольшая. К дому мы сделали техническое строение, в котором находится единственная газовая плита и газовый котел для отопления дома, но на все у нас есть документы.

Но самое ужасное, по словам многодетной матери, это то, что суд первой инстанции вынес решение о сносе дома. Якобы у семьи нет разрешения реконструкцию дома и второе строение, которое является технической постройкой. Инна, естественно, подала жалобу, потому что это единственное жилье у семьи.

При этом между судебными тяжбами на многодетную мать завели еще административное дело за побои.

- Ситуация вообще нелепая. К нам пришла Ирина вместе с сыном, оба они были явно подшофе и попытались сломать наш забор. Оскорбляли нас, кричали, что «наша власть закончилась». А стоило мне отвернуться, как вдруг прилетает удар от Ирины - она дала мне оплеуху. Потом еще одну. Это все записывала камера видеонаблюдения у нас в доме, мы вызвали скорую после этого, полицию, оформили, но никто меня не вызывал. А потом оказалось, что наш участковый сфальсифицировал на меня дело, даже два, якобы я избила двухметрового пьяного бугая и его маму. Уму непостижимо! - продолжает Инна Конько.

Именно за это женщину вызвали в суд, где за ее дело взялся тот самый Валерий Мурсалов.

- На том заседании я пыталась объяснить, что ни в чем не виновата. И даже падала на колени перед соседкой, извинялась, хотя даже не знаю, за что. Когда судья стал оскорблять меня, боялась ему перечить. Он хотел меня отправить на 15 суток! Но в итоге мне назначили штраф в 5000 рублей по одному и второму делу, - объясняет Инна. - Знаете, ничьей крови не хочу, подавать иск за оскорбления судьи не буду. Он ведь после заседания передо мной извинился, но обвинил меня в том, что я сама виновата, потому что унижалась. Мне неважно все это. Я просто хочу жить, чтобы нас семьей не трогали. Буду идти дальше, чтобы отстоять свой дом. И как только добьюсь этого, скорее всего, будем переезжать, потому что нас там грызть будут и дальше.

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В Сети появилась аудиозапись чрезмерно бурного выступления мужчины - предположительно судьи Советского райсуда Краснодара Валерия Мурсалова. Происходящее было записано во время заседания, на котором разбирался банальный иск - о сарае, построенном на участке. А вот законен он или нет, как раз и предстояло выяснить служителю Фемиды (читайте далее)