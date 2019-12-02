«Да заткнись ты уже..., вот же гавкучая зараза!»: Краснодарский судья на заседании обматерил истца

В Сети появилась аудиозапись чрезмерно бурного выступления мужчины - предположительно судьи Советского райсуда Краснодара Валерия Мурсалова. Происходящее было записано во время заседания, на котором разбирался банальный иск - о сарае, построенном на участке. А вот законен он или нет, как раз и предстояло выяснить служителю Фемиды.

Краснодарский судья на заседании обматерил истца Источник: Baza 00:00 00:00

Жительница Краснодара Инна К. подала в суд на соседей. По ее мнению, они построили свой сарай на ее (так она считает) земле. Разбирательства только в суде идут уже три года, а между соседями и того больше. У ответчика - свои аргументы - их сарай не заходит на чужую территорию, а идет вровень по меже.

Словом, сам черт ногу сломит, а соседи уже и переругались не раз... Причем, отношения настолько накалены, что даже в судебных заседаниях не сдерживаются и на предложения о примирении не идут.

- Не могу я с ними помириться. Издеваются они. Не могу! На коленях уже стояла, извинения ни за что просила! - на записи, сделанной кем-то на последнем заседании, слышны слова истица. Видимо, женщине предложили пойти на мировую. - Готова перед всеми...

- Да помолчать вы можете? - перебивает ее судья.

- Могу! Извините, ваша честь, - закрывает рот, видимо, платком женщина.

- Вот же гавкучая зараза! Я б тебя тоже отлупил бы! - продолжает служитель Фемиды.

- Устала ваша честь, третий год уж судимся! За мое, за мое! Уже прокуратура на защиту вышла с кассационным представлением! - на эмоциях говорит истица.

- Слушай, забудь эту прокуратуру, - обрывает судья.

- Не буду! Не буду! Забыла! Забыла! - соглашается, но не умолкает женщина.

- И заткнись! - настаивает председательствующий. - Еще раз говорю: дом (имеется в виду тот самый сарай раздора — Авт.) на настоящий момент незаконно построен?

- Нет! Все технические... - не успевает договорить истица, как получает порцию нецензурной брани в свой адрес.

- Да заткнись ты, *** такая, а! Документы у тебя есть или нету? Права собственности? - взорвался судья. - Как у тебя документы есть? Покажи! Если нет, сейчас на месяц пойдешь туда!

- Дайте мне полчаса доехать, привезти документы на суд вам, - просит истица.

- Нету, - резко отвечает служитель Фемиды, а затем продолжает свое пафосное выступление. - Я знаю, кто будет следующий после Кирилла (кто такой Кирилл, не поясняется — Авт.). Вот Кирилл сдохнет поскорее, а ты будешь следующая... Ты помолчать можешь, а? Послушай, помолчать! Сколько ты гавкаешь! Сколько в тебе говна! И ты еще обиженная!

На этом аудиозапись, которую опубликовала Baza, прерывается.

Связаться с самим судьей «КП» - Кубань» не удалось. Как стало известно, служитель Фемиды подал в отставку. Заявление Мурсалова Валерия Викторовича о прекращении его полномочий судьи Советского районного суда Краснодара рассматривалось на заседании квалификационной коллегии судей Краснодарского края 29 ноября. Его заявление удовлетворили. Он покинет пост с 1 января 2020 года. До этого момента он продолжит свою работу.

Но все же в отношении судьи Квалификационной коллегией судей начала проверку.

- Несмотря на то, что официально его полномочия будут прекращены 1 января 2020 года, ответственность судья все равно будет нести, если после проверки аудиозаписи в его действиях найдут нарушения, - пояснила «КП» - Кубань» пресс-секретарь Краснодарского краевого суда Мария Пирогова.

СПРАВКА «КП»

В громких процессах судья Мурсалов замечен не был. Зато на сайте, где пользователи могут оставлять свои комментарии, почти все отзывы о нем — отрицательные. Причем, авторы отмечают особенность судьи разговаривать в процессе матом, оскорбляя участников.

Стоит сказать, Валерия Мурсалова не раз обвиняли в некорректном поведении в рамках заседаний. Так, зимой прошлого года он высказывался относительно поступившего в его производство уголовного дела, говоря, что «это г***о я слушать не собираюсь, в любом случае я это завалю».

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