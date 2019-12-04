Два футболиста «Краснодара» поделили премию лучшему молодому игроку года

Впервые в истории престижную футбольную премию «Первая пятерка» разделили два футболиста. Ими оказались вратарь Матвей Сафонов и форвард Магомед-Шапи Сулейманов из ФК «Краснодар».

Премию лучшему молодому игроку года вручают на протяжении 17 лет. Номинантов отбирают по трем критериям – российское гражданство, возраст до 21 года и не менее трети сыгранных матчей за команду премьер-лиги.

Победителей определяют голосованием специалистов из числа руководителей футбольных ведомств, представителей тренерского штаба сборных команд России, представителей клубов РПЛ, ветеранов футбола, журналистов ведущих СМИ. В этом году в голосовании приняли участие 96 человек.

Сафонов и Сулейманов набрали по 300 баллов каждый, а третьим оказался Иван Обляков из ЦСКА, у которого 193 балла. Среди номинантов были еще два футболиста «Краснодара» - нападающий Иван Игнатьев и полузащитник Даниил Уткин.

- Состав номинантов был самым сильным за последние годы. Почти все ребята играют заметную роль в своих клубах и даже претендуют на роль лидеров. Сафонов, к примеру, отвоевал себе место в воротах у куда более опытного Крицюка, а Сулейманов стал палочкой-выручалочкой команды в нескольких важных матчах. Но сказать о них как о готовых мастерах, конечно, нельзя. Мы помним, как терялись Сафонов и Сулейманов в играх еврокубков. Это отмечали многие специалисты, которые, тем не менее, видят их перспективу. Не стоит расстраиваться номинантам, которые остались за чертой первой пятерки, - прокомментировал итоги голосования президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов.

В разные годы премию «Первая пятерка» получали Роман Шишкин, Александр Кокорин, Алексей Миранчук, Александр Головин и Федор Чалов.