2019-12-04T16:20:57+03:00
Происшествия

Санитарку из Анапы, хладнокровно убившую свою 4-летнюю дочь, отправят на лечение в психушку

Экспертиза показала, она не осознавала, что делала
Ева МУР@kp_kuban
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Женщина страдает психическим заболеваниемЖенщина страдает психическим заболеванием
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Хладнокровную детоубийцу из Анапы 37-летнюю Веронику Д. отправляют на принудительное лечение в психушку. В апреле этого года она - санитарка местной больницы - зарезала свою 4-летнюю дочь.

- По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что женщина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает ее возможности осознавать характер своих действий и руководить ими, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Решение о лечении женщины в психиатрической клинике будет принимать суд.

Между тем, о шизофреническом диагнозе матери 4-летней Оли (так звали несчастную девочку) было известно давно. Более того, она наблюдалась у врача.

- У нее справка была на руках. При этом каким-то образом она устроилась санитаркой в детскую поликлинику... - говорит одна из жительниц Анапы Анастасия.

Незадолго до случившегося женщина проходила очередной курс лечения. 12 апреля врачи отпустили ее домой, чтобы она могла провести время с семьей. А 14-го числа произошла трагедия.

Во время посиделок у родственников в станице Гостагаевской Вероника взяла на руки девочку, вышла с ней во двор. В руках у женщины нож никто не заметил. На улице мать с дочуркой побыли всего несколько минут, но эти мгновения оказались последними для малышки.

- Она ударила ее ножом в шею, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю.

После содеянного женщина зашла обратно в дом и буднично сообщила: «Олечки больше нет». Родня бросилась вызывать скорую, полицию, но было уже поздно - девочку не спасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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