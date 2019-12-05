В Краснодаре заработали камеры на выделенных полосах и «вафельных» перекрестках

Очевидно, дорог на всех в Краснодаре уже не хватает. Свидетельство тому регулярные десятибалльные пробки в часы пик. Чтобы у горожан была возможность передвигаться по краевому центру, приоритет отдают общественному транспорту, что вполне логично.

Тема дня: Камеры на дорогах Краснодара - Краснодар - 04.12.2019 00:00 00:00

Для движения троллейбусов, автобусов и такси стали появляться выделенные полосы на улицах Северной, Тургенева, Тюляева, 1 Мая и проспекте Чекистов. Но заработали они в полную силу не сразу. Многие водители по-прежнему ими пользуются, как и раньше, а некоторые даже не считают зазорным припарковать своего «железного коня» прямо на проезжей части. В итоге эффект от работы выделенных полос был примерно равен нулю из-за хромающей дисциплины автовладельцев.

Наводить порядок решили с помощью рейдов. Эвакуаторы довольно быстро расчищали дорогу, но круглосуточно дежурить и убирать каждую машину просто невозможно. Теперь на дежурство стали первые камеры, которые автоматически фиксируют выезд на полосу для общественного транспорта. Их установили на улицах Северной, 1 Мая и Тургенева. Штраф будет начисляться практически мгновенно, как за превышение скорости.

В Краснодаре будет больше камер автоматической фиксации нарушений Фото: krd.ru

К большому разочарованию для лихачей - выделенных полос в Краснодаре в 2020 году станет больше, как и увеличится число камер, фиксирующих нарушения на дорогах по всему краю.

- Каждый год на дорогах в крае будет устанавливаться по 225 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, - заявил замминистра транспорта края Алексей Смаглюк.

Еще одно нововведение, к которому водители уже начали привыкать - «вафельная» разметка на перекрестках. На нее запрещено выезжать во время заторов, что снижает риск появления пробок на пересекаемых улицах.

Краснодарские камеры также автоматически вычисляют нарушителей и присылают им штрафы. Только на улице Северной таких перекрестков шесть. То есть злостный нарушитель, проехав в одну сторону, может собрать штрафов на шесть тысяч рублей. Это ощутимо для любого кошелька.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Камеры позволяют не только бороться с пробками, но и делают дороги безопаснее.

- В местах установки комплексов автоматической фиксации нарушений количество дорожно-транспортных происшествий в 2018-м по отношению к 2017 году уменьшилось на 15%, количество погибших уменьшилось на 19% (10 человек), пострадавших уменьшилось на 20% (78 человек), - сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

КОНКРЕТНО

- Нам поступали многочисленные жалобы на систематические нарушения ПДД на перекрестке улиц Северной и Коммунаров. Создавались препятствия движению трамваев. Специалисты выяснили, что основным нарушением, влияющим на пропускную способность поперечного направления, стал выезд на перекресток при образовавшемся заторе, - говорят в ГКУ «Безопасный регион».

С 2018 года на перекрестке Северной и Коммунаров работают камеры, которые автоматически фиксируют нарушения. Только за неполный 2019 год они поймали 11 278 водителей на выезде за стоп-линию, 518 на выезде на перекресток при заторе, еще 456 попались на проезде на запрещающий сигнал светофора.

КАКИЕ НАРУШЕНИЯ ФИКСИРУЮТ КАМЕРЫ В КРАСНОДАРЕ

Превышение скорости - штраф от 500 рублей.

Нарушение правил проезда перекрестков - штраф 1000 рублей.

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой - штраф 500 рублей.

Проезд на запрещающий сигнал светофора - штраф 1000 рублей.

Невыполнение требований остановки перед стоп-линией - штраф 800 рублей.

Движение и остановка транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств - штраф 1500 рублей.

ГДЕ СТОЯТ КАМЕРЫ:

на выделенных полосах

Улицы 1 Мая, Тургенева, Северная

на перекрестках

Северная - Коммунаров, Базовская, Садовая, Леваневского, Красная, Тургенева

Тургенева - Калинина, Рылеева, Бабушкина

Старокубанская - пер. Кирпичный.