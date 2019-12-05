2019-12-05T19:06:03+03:00
Политика

Владимир Путин оценил работу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева

По словам президента, глава является одним из самых активных региональных политиков в России
Максим ОСОКИН
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Владимир Путин и Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба президента РФВладимир Путин и Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба президента РФ
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В Сочи 5 декабря состоялась встреча президента России Владимира Путина и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Они пообщались с волонтерами, которые рассказали о проектах, которые помогают местным жителям решить проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- В частности на прямую линию поступило порядка 450 обращений по вопросам газификации. По словам волонтеров, часто граждане не знают, к кому обращаться и какой пакет документов необходимо собрать. При этом, уровень обеспеченности населения региона голубым топливом составляет 84%, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Кубань является лидером среди регионов России по степени газификации. По его словам, большую роль в этом сыграла активная работа, проводимая в данном направлении губернатором Вениамином Кондратьевым.

Провести голубое топливо получается не во всех муниципалитетах региона. Например, в Туапсинском районе из-за сложного рельефа местности уровень газификации не превышает 15%. В общей сложности, в регионе около 500 населенных пунктов не подключены к сетям газораспределения.

Ранее Вениамин Кондратьев поставил задачу довести уровень обеспеченности населения региона голубым топливом до 95% к 2030 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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