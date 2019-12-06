Со зверски зарезанной семьей в Крымском районе простятся 7 декабря

Трагедия, произошедшая в маленьком хуторе Южном Крымского района, шокировала каждого, кто знал семью. Напомним, ночью 5 декабря в их дом ворвался 42-летний Михаил М. (имя изменено). С ножом в руках, он напал на двух спящих женщин – свою жену и тещу. В порыве безумия он нанес им 65 (!) ударов – тела их были буквально изрешечены. На этом разъяренный мужчина не остановился и трижды вонзил лезвие в тело двухлетней дочери, а потом забрал ее, раненую, и своего семилетнего сына, и уехал. Михаил вернулся к себе домой – в Абинский район и лишь на утро решил сознаться в зверском убийстве.

Сейчас 2-летняя Аня и 7-летний Данил (имя изменены – Авт.) находятся в больнице. От шока им помогают отойти психологи. Их старшего брата, 13-летнего Кости (имя изменено – Авт.) в момент трагедии, к счастью, не было – мальчик на постоянной основе находится в интернате.

- Хутор в шоке, без преувеличения, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» глава Южного поселения Павел Прудников. – Бабушка в хуторе живет уже лет 30, а вот ее дочь переехала в 2017 году. Как говорят родственники, из-за частых конфликтов с мужем, женщина решила пожить раздельно с ним, но развод не подала. О том, что у него психическое заболевание, никто и не знал. Семья сор из избы не выносила. Да и в целом никогда не привлекала внимания правоохранительных органов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», семья не состояла на учете, ни в чем не нуждалась. Дети воспитывали бабушка, которая получает пенсию, и мама, зарабатывавшая на жизнь сезонными работами.

Всех трех детей готовы забрать родственники по линии матери – инициативу уже проявили тетя, дядя и двоюродная бабушка.

- Они очень не хотят, чтобы дети попали в спецучреждение, - говорят в администрации Крымского района.

С убитыми простятся в субботу, 7 декабря. Финансовую помощь в прощании оказала не только администрация, но местные жители, которые хорошо знали семью.

Напомним, 42-летний мужчина свою вину признает частично. Сейчас его допрашивают следователи.

Видео допроса подозреваемого в убийстве жены и тещи в Краснодарском крае Видео: СК России..

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Кровавая семейная драма произошла в одном из домов в хуторе Южном Крымского района Краснодарского края. Именно здесь проживала 37-летняя Наталья (имя изменено - Авт.) вместе со своей 68-летней матерью и двумя маленькими детьми. Супруг Натальи - Михаил (имя изменено - Авт.) живет в 20 километрах от них - в Абинском районе (читайте далее)