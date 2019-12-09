«Не жилец, говорили врачи»: 10-летнего мальчика, сбитого священником, за год снова поставили на ноги

Реабилитологи 10-летнего Дани Горлова продолжают творить чудеса. Еще год назад мальчик, которого на огромной скорости сбил автомобиль священника в Горячем Ключе, лежал на кровати, практически не подавая признаков жизни. После нескольких операций на головном мозге ему было рекомендовано лишь паллиативное лечение. Серьезная травма головы превратила жизнерадостного мальчишку в безвольную куклу. А его мама Ирина осталась наедине с перечнем страшных медицинских терминов.

- Врачи по-прежнему ставят ему диагноз «вегетативное состояние», но это скорее обусловлено тем, что у Данечки стоит трахеостома, - рассказывала в апреле «КП» - Кубань» совершенно чужая для Дани женщина - Людмила Юдина. Но именно благодаря ее усилиям и вложениям мальчик жив. - То есть из-за травмы мозга функции некоторых органов не работают. Но посмотрите, это же уже совсем другой ребенок, чем год назад.

Спустя еще пару месяцев трахеостому сняли. И мальчик начал наверстывать упущенное семимильными шагами.

- К Дане ездит учитель и год с ним занимается реабилитолог, - говорит Людмила Юдина. - Результат налицо.

Действительно, ребенок снова начал считать. Правда, его развитие сейчас на уровне детсадовца. Но педагоги уверены, если занятия не прерывать, мальчик догонит своих сверстников.

- На видео занятия Дани и его учительницы. Они очень способствуют развитию и восстановлению умственных способностей, это одно из составляющих восстановления. Так же на протяжении долгого времени к Дане ездил реабилитолог, что очень благоприятно влияло на физическое состояние, сейчас к сожалению занятия домашние прекращены по причине отсутствия средств, мы очень боимся что из-за отсутствия домашней реабилитации у Дани будет откат в его многочисленных на сегодняшний день умениях, - продолжает Людмила.

Она вновь обращается ко всем неравнодушным с просьбой не оставлять Даню и продолжать жертвовать на его лечение. Отчет обо всех потраченных средствах - в именном Данином Instagram.

Напомним, москвичка случайно увидела фотографию Дани в соцсетях под постом о благотворительном сборе фонда «Солнце в ладошках». Его огромные глаза взывали о помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/748581" frameborder="0"></iframe> С Даней работают педагоги и реабилитологи, которых оплатили неравнодушные.

Условия, в которых находился несчастный ребенок, не поддавались никакому описанию. Жаркий сарай без воды и еды. До вмешательства в этот быт сочувствующих матерей, Ирине с Даней было попросту не на что жить. Мальчику требовались специальное питание и памперсы.

Волонтеры взяли на себя не только эти расходы. Вскоре они насобирали крупную сумму на реабилитацию Дани в лучшей клинике, специализирующейся на подобных пациентах, в Москве. Центр доктора Рошаля дал добро на доставку Дани в столицу и пообещал лечить ребенка бесплатно. Главное, туда нужно было добраться.

Благотворители развернули целую операцию по доставке Дани. Но мама Ирина, пользовавшаяся до этого их добротой, захлопнула перед московским реанимобилем дверь. Более того, она заочно обвинила московских докторов в желании «зарезать ее ребенка». На все уговоры волонтеров она лишь отвечала, что если Даня не встанет на ноги, значит, судьба у него такая.

- От этого всего у нас, конечно, руки опустились, - говорит Людмила.

Но скандальная история вышла далеко за пределы Краснодарского края. В дом к Горловым приехали даже полицейские. Только им удалось убедить мать мальчика, что Даню необходимо лечить. С первого взгляда на ребенка было понятно, что он не доедает.

Бросить Даню ни Людмила, ни другие неравнодушные, уже не могли. Чтобы узнать о состоянии мальчика, она сама прилетела в Краснодар, познакомилась с его лечащим врачом, даже вновь наладила конструктивный контакт с матерью Дани — все ради него.

- Его подлечили, выписали, а потом мне позвонил врач и сказал, что ему необходима срочная замена клапана, регулирующего внутричерепное давление, - говорит Людмила Юдина. - Что на это потребуется 120 тысяч рублей.

Из тех, что скопили на Москву, заплатили за операцию и всем миром собрали еще немного на ремонт персональной (теперь уже!) Даниной комнаты в скромных покоях Горловых. Купили ортопедическую кровать и наняли врача-реабилитолога из Краснодара, который несколько раз в неделю делает мальчику так необходимый в его положении массаж.

И чудо произошло!

РЕКВИЗИТЫ

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