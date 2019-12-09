«Выкидывают как мусор»: в Сочи появилась свалка бездомных котят

В этом месте на окраине сочинского Адлера каждый день появляются новые котята. Животных в коробках сюда несут местные жители и оставляют умирать от холода и болезней. Выбрасывают, как мусор. Зооволонтеры даже прозвали этот участок свалкой бездомных котят. Нездоровых малышей тут так много, что они просто не успевают всех вылечить.

Этим малышам нужен дом. Фото: фонд помощи животным "Мягкие сердца"

- Забираем одного котенка на лечение, как сюда приносят сразу несколько больных, - говорит волонтер из сочинского центра помощи бездомным животным «Мягкие сердца» Полина Пророкова. – Сюда просто выкидывают, как ненужный мусор, котят и кошек с малышами

Котят тут ну очень много. Фото: фонд помощи животным "Мягкие сердца"

Место тихое, безлюдное. Машины здесь останавливаются, из них могут просто вышвырнуть малышей и уехать. Рядом находятся жилые частные дома и две женщины-пенсионерки, одна из них на костылях, подкармливают котят. Но и они уже бьют тревогу.

Волонтеры и две пенсионерки подкармливают малышей. Фото: фонд помощи животным "Мягкие сердца"

- Сейчас ситуация просто критическая, за последнюю неделю выброшено 30 котят! Вы только представьте - 30 маленьких и больных малышей, - негодует Полина. - Всем этим крохам очень нужны кураторы, или просто добрые люди, которые могли бы взять хотя бы по одному котенку домой, на передержку, или в стационар.

Фото: фонд помощи животным "Мягкие сердца"

На этой свалке бездомных котят практически нет ни одного здорового животного. У всех проблемы. В основном, это инфекции глаз.

Фото: фонд помощи животным "Мягкие сердца"

Волонтеры стараются поднимать на ноги всех, но животных настолько много, что на их лечение просто не хватает денег. Троим котятам из-за заразы даже пришлось удалить по одному глазу. Сейчас они находятся в клинике, и их содержание оплачивают волонтеры.

Фото: фонд помощи животным "Мягкие сердца"

Но когда котята придут в себя, их нельзя возвращать обратно на ту свалку.

- Всего же здесь больше 60 животных, - говорит Полина. – И им нужно не только лечение, но и корм.

Котят тут очень много. Фото: фонд помощи животным "Мягкие сердца"

Волонтеры готовы стерилизовать бездомных животных, чтобы их не становилось больше. Но к тем кошкам, которые уже живут на «свалке», каждый раз добавляются новые.

Фото: фонд помощи животным "Мягкие сердца"

- Это какой-то замкнутый круг, - вздыхает Полина. – И мы не знаем, что делать. 60 животных просто невозможно пристроить разом. Поэтому мы просит неравнодушных жителей города и края помочь хотя бы деньгами – на корм и лекарства для котят. Ведь мы не может бросить их на этой свалке, их итак уже сюда вышвырнули, как мусор.

В Сочи появилась свалка бездомных котят. Фото: фонд помощи животным "Мягкие сердца"

Помочь животным со «свалки» можно по номеру телефона +7-918-303-11-83. У них также есть свой куратор Евгения. Через нее можно забрать малышей домой по номеру +7-988-283-86-92.

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