2019-12-10T11:21:02+03:00
Спорт

Хетафе - Краснодар. Прогноз и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 12 декабря

Прогноз, коэффициенты и ставки на матч Хетафе - Краснодар. Игра группового этапа Лиги Европы состоится 12 декабря в 20:55 мск на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Прогноз и турнирные расклады перед матчем Хетафе - Краснодар 12 декабря Фото:Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Прогноз и турнирные расклады перед матчем Хетафе - Краснодар 12 декабря Фото:Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
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В четверг 12 декабря решится судьба «Краснодара» в Лиге Европы. В решающем матче за выход в плей-офф «быки» в Испании сыграют против «Хетафе». После пяти туров у обоих соперников по девять очков, но по личным встречам выше испанцы.

«Краснодар» в последних пяти матчах трижды сыграл вничью, два раза победил и ушел на зимнюю паузу в домашнем чемпионате на втором месте Российской премьер-лиги. У «Хетафе» в последних трех матчах три победы и, как результат, пятая строчка в испанской Примере.

Прогноз и ставки на матч Хетафе – Краснодар 12 декабря

Букмекеры считают «Хетафе» однозначным фаворитом матча. Коэффициент на победу испанцев – 1,73, на ничью – 3,82, на «Краснодар» - 5,35.

Прогноз «КП» - обе команды забьют (кф 1,9)

История встреч Краснодар – Хетафе

В октябре соперники сыграли свой первый матч. На стадионе «Краснодар» тогда победу со счетом 2:1». На дубль Анхеля «горожане» ответили лишь одним голом Ари, который ответную встречу пропустит из-за дисквалификации.

«Краснодар» для «Хетафе» первый соперник из России играли четыре раза против разных команд и все четыре матча проиграли. Именно с этим связаны опасения экспертов.

В прошлом сезоне «Краснодар» вылетел из Лиги Европы УЕФА после поражения на «Месталье» и обидной домашней ничьей с «Валенсией» в ответном матче.

Что нужно «Краснодару» в матче с «Хетафе» 12 декабря. Турнирные расклады

В группе C путевку в плей-офф себе обеспечил только «Базель», но по личным встречам «Базель» будет выше обеих команд при равенстве очков. Испанцев в матче с «быками» устроит и ничья, а россиянам нужна только победа с любым счетом.

Кстати, если базельцы потеряют очки в домашней игре с «Трабзонспором», победитель матча в Испании выйдет в 1/16 финала с первого места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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