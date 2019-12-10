Краснодарские хирурги «собрали» лицо 18-летней крымчанки, пострадавшей в ДТП
Та страшная авария навсегда разделила жизнь 18-летней жительницы Крыма Ксении на до и после. Это чудо, что девушке удалось выжить в аварии. Местные хирурги буквально вытащили пострадавшую с того света. Но с последствиями тяжелой травмы лица им справиться не удалось.
Пострадавшая в аварии крымчанка рассказала об аварии и операции на лице
- Дело в том, что в ДТП Ксения потеряла треть площади тканей лица, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краевой клинической больнице. - Для понимания у нее были обнаженными кости носа, лобные пазухи, лобная кость черепа и глубокие анатомические структуры.
Пациентку доставили в тяжелейшем состоянии. Фото: НИИ-ККБ №1.
Ткани были некротизированы, если процесс их разрушения не остановить – пациентка могли погибнуть.
- Честно говоря, я не помню, какие у меня были ощущения после аварии, я вообще плохо помню, что было в тот день, - делится пострадавшая девушка.
Крымские врачи понимали, что справиться своими силами не смогут. Потому разместили в соцсетях пост с призывом о помощи. Здесь требовалась командная работа множества специалистов - от офтальмологов до сосудистых, челюстно-лицевых, пластических хирургов и реаниматологов.
Некоторые крупные медицинские центры страны из-за своей узкой специализации не смогли решиться на такую операцию. В итоге пострадавшую транспортировали в Краснодар.
- У больной были все показания для трансплантации лица, - рассказывают хирурги. - Но процесс подготовки к такому сложной операции, в том числе – поиск донора, требовали времени.
Но в ситуации Ксении медлить было нельзя. На консилиуме заведующий ожоговым отделением Сергей Богданов предложил комплексный подход. И в итоге эскулапы, как скульпторы – «вылепили» пациентке «новое лицо».
Ксения результатом довольна. Фото: НИИ-ККБ №1.
Операция состояла из трех этапов.
- Вначале комбустиологи вместе с нейротравматологами обработали рану лица, а ангиохирурги подготовили трансплантат, - объясняют «КП» в Краевой клинической больнице. - Это был сальник на сосудистой ножке, взятый с живота, а точнее кишечника девушки. Его пришили к сосудам шеи больной.
А уже затем из такого пластического материала хирурги «вылепили» Ксении новое лицо.
- Сальник, благодаря своим физическим свойствам, идеально заполнил все глубокие дефекты, - добавляют хирурги. - Затем на него пересадили кожу, «засеянную» фибробластами. Это клетки кожи, выращенные в Научной лаборатории больницы. Они стимулировали приживление кожи и уменьшили риск рубцевания в дальнейшем.
После сложнейшей операции Ксения целый месяц проходила восстановительные процедуры в Ожоговом центре больницы. К счастью, кожа на лице благополучно прижилась, контуры лица полностью восстановились. А это значит, что врачи сумели добиться хорошего косметического результата.
Кожа на лице благополучно прижилась, контуры лица полностью восстановились. Фото: НИИ-ККБ №1.
Этот метод специалисты НИИ-ККБ №1 запатентовали для ряда больных. Но самое главное – больная довольна своим внешним видом.
Сегодня Ксения работает фельдшером в Крыму. Девушка приезжает в Краснодар на плановые корректирующие операции, которые позволяют вернуть утраченные волосы на голове.
- С каждой операцией я все красивее и красивее, - добавляет Ксения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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