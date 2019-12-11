На Кубани при разборе свалки нашли монету эпохи Николая I

В Щербиновском районе устроили большой субботник. Правда, по инициативе прокуратуры.

Во время проверки в станице Новощербиновской выявили незаконный полигон с отходами. Пакеты, пластиковые банки и бутылки - свалка разрослась на площади больше 5 тысяч квадратов.

- Ликвидировать ее удалось только после мер судебного понуждения органов местного самоуправления, - рассказывают в прокуратуре Краснодарского края.

Кроме того, чиновника из администрации района оштрафовали на 10 тысяч рублей.

На уборку вышли более 200 муниципальных служащих района. На помощь им пришли жители станицы. Вручную они собрали более тысячи мешков мусора.

А еще во время субботника обнаружена интересная находка - серебряная монета 1828 года выпуска. Отыскал в груде мусора ее 60-летний житель станицы Федор Каламбет.

- Я сам не нумизмат, в монетах не разбираюсь. Но монетку разглядел. Мы же собирали мусор, среди которого была старая банка, - рассказывает Федор Федорович. - У меня привычка такая есть - сначала вытряхиваю все, что есть в банке, а уже потом выбрасываю ее. Так сделал в этот раз - трясу, глядь, выпало что-то - присмотрелся, а это монетка. Потер немного - заблестела.

Стоимость такой монеты порядка 30 тысяч рублей.

Как оказалось, серебряный рубль был отчеканен в период правления Николая I. Вес находки - около 20 грамм. Сама же монета диаметром 35 миллиметров.

В центре рубля изображен Государственный Герб Российской империи - двуглавый орел. На груди у него расположен Московский герб - щит с изображением Георгия Победоносца, поражающего копьем дракона. Гербовый щит, над головами орла, венчает императорская корона. Под орлом - дата выпуска монеты «1828 года».

Цена серебряного рубля зависит от монетного двора, на котором он выпускался. Например, стоимость монеты, отчеканенная Санкт-Петербургским монетным двором, составляет 34 289 рублей. В зависимости от сохранности стоимость может быть как выше, так и ниже. Но Федор Федорович продавать свою находку не спешит.

- Раз нашел монету в станице, значит здесь она и должна остаться. В музей сдавать не буду, - признается мужчина. - Сохраню у себя на память, положу рядом с сервизом - на самом видном месте.