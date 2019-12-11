2019-12-12T00:34:46+03:00
Происшествия

На Кубани разбился вертолет Ми-28, два человека погибли

Вертолет потерпел крушение в районе станицы Платнировская
Ольга СУХОВААртём ГНАТЕНКОЕвгения ХИЛЬКО
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Ми-28Ми-28
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Ми-28 разбился в Краснодарском крае недалеко от станицы Платнировской. На борту находилось два человека – командир экипажа подполковник Александр Склянкин и второй пилот, 44-летний майор Руслан Кушниренко.

- Вертолет проводил учебно-тренировочный полет, взлетел с авиабазы в Кореновском районе, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в ЮВО. – Но из-за тумана Ми-28 сначала посадили на запасной аэродром. А когда взлетел, рухнул в двух километрах от места отправления.

Александр Склянкин

Александр Склянкин

Ми-28 был приписан к вертолетному полку, который базируется в Кореновском районе. Александр Склянкин - заместитель командира полка по летной подготовке, вызвался отправить машину с запасного аэродрома на базу. Руслан Кушниренко - командир эскадрильи МИ-28. Оба летчика в армии служили несколько лет.

Руслан Кушнеренко

Руслан Кушнеренко

В Министерстве обороны так прокомментировали авиакатастрофу:

- 11 декaбря в районе 23:00 при выполнении плaнового учебно-тренировочного полетa в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодaрском крaе в районе аэродрома Кореновск потерпел авaрию вертолет Ми-28, - говорится в сообщении. - Полет выполнялся без боекомплектa, на земле рaзрушений нет. Обa летчика погибли, к месту aварии напрaвлена комиссия для выяснения причин ЧП.

Подполковник Александр Склянкин

Подполковник Александр Склянкин

ТТХ ВЕРТОЛЕТА

МИ-28 – боевой вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огня танков и другой бронированной техники. Эта машина прекрасно работает на сверхмалых высотах. Она может скрываться за складками местности, и, таким образом, действительно, как охотник, незаметно подкрадываться к цели.

Экипаж рассчитан на 2 человек

Максимальная скорость полета 282 км/ч

Дальность полета с нормальной взлетной массой 460 км.

Майор Руслан Кушниренко.

Майор Руслан Кушниренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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