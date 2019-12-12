2019-12-12T01:05:07+03:00
Происшествия

В Министерстве обороны подтвердили крушение Ми-28 на Кубани и гибель экипажа

На земле разрушений нет, вертолет был без боеприпасов
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Ми-28Ми-28Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Изменить размер текста:

В Минобороны РФ прокомментировали ЧП, которое произошло в нескольких километрах от авиабазы в Кореновске. Здесь разбился военный вертолет МИ-28.

- 11 декaбря в районе 23:00 при выполнении плaнового учебно-тренировочного полетa в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодaрском крaе в районе аэродрома Кореновск потерпел авaрию вертолет Ми-28, - сообщили в ведомстве - Полет выполнялся без боекомплектa, на земле рaзрушений нет. Обa летчика погибли, к месту aварии напрaвлена комиссия главного командования ВКС для выяснения причин ЧП.

Напомним, вертолет совершал учебный полет, но из-за тумана машину пришлось посадить на запасном аэродроме. А когда Ми-28 перегоняли обратно, вертолет рухнул.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Кубани разбился вертолет Ми-28, два человека погибли

Ми-28 разбился в Краснодарском крае недалеко от станицы Платнировской. На борту находилось два человека – командир экипажа подполковник Александр Склянкин и второй пилот, 44-летний майор Руслан Кушниренко (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пашутин вернулся: «Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в «Баскет-Холле»
На Кубани назвали лучшие предприятия потребительской сферы
На Кубани уже шесть клиник проводят ЭКО по полисам ОМС
Стартовало голосование на конкурсе «Мое будущее – Краснодарский край!»
Сотрудника Росавиации из Краснодара подозревают в коррупции
На дорогах Краснодара устанавливают делинеаторы
На Кубани в 2020 году увеличится финансовая поддержка аграриев
На Кубани создадут селекционный центр рыбоводства
В Краснодарском крае вырастет объем Фонда микрофинансирования
ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
На Кубани адвоката осудили за мошенничество
Бюджет Кубани в 2020 году увеличится более чем на 1 млрд рублей
В Туапсе курортный сбор вводить не будут
В Краснодаре временно перекроют улицу Орджоникидзе
В Краснодарском крае поезд наехал на лежащего между рельсами мужчину
В кубанском департаменте внутренней политики сменился директор
Из-за тумана футболисты «Краснодара» вылетят на матч с «Хетафе» из Анапы
«Краснодар Водоканал» назвал добросовестных плательщиков и злостных должников
Family office ВТБ признан лучшим в России
В Краснодарском крае к 2020 году приведут в порядок более 300 парков и скверов
На Кубани при разборе свалки нашли серебряную монету 1828 года
Туман не рассеивается: В аэропорту Краснодара по-прежнему задержаны 12 рейсов
На Кубани проверят торговые точки с пиротехникой
В Краснодаре ремонтируют улицу Скорняжную
На Кубани строители облили кота цементом
На Кубани уголовное дело о взятке, на которой погорел сотрудник РЖД, передали прокурору
Жителей Кубани предупреждают о мошеннических сайтах, продающих билеты на новогодние елки
В аэропорту Краснодара из-за тумана по-прежнему задержаны 11 рейсов