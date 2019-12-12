СЕГОДНЯ 00:59 2019-12-12T01:05:07+03:00

На земле разрушений нет, вертолет был без боеприпасов

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В Минобороны РФ прокомментировали ЧП, которое произошло в нескольких километрах от авиабазы в Кореновске. Здесь разбился военный вертолет МИ-28.

- 11 декaбря в районе 23:00 при выполнении плaнового учебно-тренировочного полетa в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодaрском крaе в районе аэродрома Кореновск потерпел авaрию вертолет Ми-28, - сообщили в ведомстве - Полет выполнялся без боекомплектa, на земле рaзрушений нет. Обa летчика погибли, к месту aварии напрaвлена комиссия главного командования ВКС для выяснения причин ЧП.

Напомним, вертолет совершал учебный полет, но из-за тумана машину пришлось посадить на запасном аэродроме. А когда Ми-28 перегоняли обратно, вертолет рухнул.

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ИСТОЧНИК KP.RU