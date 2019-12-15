В Анапе после промывания носовых пазух у ЛОРа скончался 13-летний мальчик

О шокирующих обстоятельствах смерти своего 13-летнего сына сообщил Егор Шерстнев. Подросток скончался на руках у медиков после процедуры у ЛОРа в городской больницы Анапы. Родители обратились к врачу после жалоб ребенка на регулярный насморк.

- Направление к врачу нам дал сельский фельдшер... На приеме не спросили ни данных, ни историю болезни ребенка, не уточнили, есть ли у сына аллергия на тот или иной препарат. Врач, осмотрев мальчика, попросил сделать снимок. После осмотра снимка доктор принял решение делать промывание носовых пазух, - рассказывает отец мальчика.

По его словам, после прокола второй ноздри ребенку стало плохо, он перестал дышать и посинел. Врач начал делать искусственное дыхание, а мать мальчика вывели из кабинета. Через несколько минут подростка увезли в отделение реанимации.

- Мы ждали около часа, пока нам сообщили о состоянии ребенка. Из отделения реанимации врач попросил меня одного зайти в кабинет. Там, в присутствии ЛОРа, он мне сообщил, что мальчика не удалось спасти, они сделали все возможное, - говорит Егор Шерстнев.

Родители говорят, что обратились в следственные органы, но судебная медицинская экспертиза не выявила причину смерти. По предварительным данным, ей стал шок неизвестного рода. Назначена еще одна экспертиза.

Ученика кадетской школы похоронили 10 декабря в поселке Виноградном Крымского района.

- Мы ищем хорошего адвоката, который мог бы нам помочь. Но пока безуспешно, так как все отказываются, ссылаясь на давление со стороны. Мы не сдаемся и будем бороться за справедливое решение! – заверил отец мальчика.

На момент публикации издание не располагает официальными комментариями, «КП» следит за развитием событий.