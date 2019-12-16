В Анапе возбудили уголовное дело после смерти подростка на приеме у ЛОРа

В причинах смерти 13-летнего подростка в городской больнице Анапы разбираются следователи. В СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла 6 декабря, но о ней стало известно после публичного обращения отца ребенка Егора Шерстнева.

Подростка привезли родители на прием к ЛОРу с диагнозом «синусит» и направлением от сельского фельдшера – парень жаловался на насморк. В Анапе его осматривал опытный врач с 34-летним стажем.

- Врач, осмотрев мальчика, попросил сделать снимок. После осмотра снимка доктор принял решение делать промывание носовых пазух, - рассказывает Егор Шерстнев.

В пресс-службе краевого СУ СК сообщили, что у подростка диагностировали двусторонний гнойный гайморит.

- Медицинскими работниками была проведена анестезия слизистых носовых проходов, после чего произведена поочередная пункция и промывка правой и левой гайморовых пазух. В какой-то момент состояние пациента резко ухудшилось в связи с чем, он был доставлен в реанимационное отделение больницы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через непродолжительное время ребенок скончался, - сообщают в ведомстве.

По словам родителей, проведенная экспертиза не выявила причину смерти ребенка. По предварительным данным, ей стал шок неизвестного рода. Отец мальчика рассказал о поиске адвоката, который поможет добиться справедливости.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ученика кадетской школы похоронили 10 декабря в поселке Виноградном Крымского района.

КОМПЕТЕНТНО

- Вероятно, у пациента случилась анафилактическая реакция, ее довольно сложно прогнозировать. Самое главное, следствию придется разобраться, вся ли необходимая экстренная помощь была оказана в данном случае. Пока вопросов в этом деле больше чем ответов, - считает врач анестезиолог-реаниматолог, глава общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Анапе после промывания носовых пазух у ЛОРа скончался 13-летний мальчик

По его словам, после прокола второй ноздри ребенку стало плохо, он перестал дышать и посинел. Врач начал делать искусственное дыхание, а мать мальчика вывели из кабинета. Через несколько минут подростка увезли в отделение реанимации (подробности)