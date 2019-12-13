Дебошир, избивший фельдшера в Новороссийске, получил 1,5 года колонии

Сам инцидент случился еще в феврале 2019 года. В скорую позвонила женщина, которая сообщила, что ее 38-летнему сыну Михаилу (имя изменено - Авт.) стало плохо. Оператор записала адрес больного - через несколько минут бригада медиков была на месте.

Входную дверь открыла мать мужчины, провела фельдшера на кухню, где сидел пьяный мужчина. Правда, врачу он заявил, что ничего не беспокоит. Тогда вступилась женщина, которая рассказала, что сын пьет уже целую неделю, агрессивно себя ведет.

Медики посоветовали мужчине самостоятельно обратиться на прием к врачу-наркологу, поскольку от помощи он отказался. Затем он вышел в коридор, где начал ругаться с матерью и жаловаться на боль в ребрах. Как оказалось, Михаил не так давно упал на лестничной площадке.

Врач предложила мужчине сделать укол обезболивающего, чтобы он не чувствовал дискомфорта. На что мужчина начал оскорблять медиков.

- Фельдшер стоял рядом с входной дверью, в своей правой руке держал ящик с медикаментами, в левой руке - кардиограф. В диалог с пациентом он не вступал. Но неожиданно мужчина подошел и ударил кулаком в челюсть прибывшего на вызов медика, - сообщается в решении суда. - От удара парень отлетел назад и ударился головой о стену.

Мужчина был пьян.

Мать оттащила Михаила, который собирался продолжить избиение медика. По пути к машине пострадавший фельдшер потерял сознание, у него сильно болела голова.

- Фельдшера доставили в приемный покой городской больницы. После обследования у него диагностировали ушиб мягких тканей и кровоподтек головы, контузия головного мозга I степени, дисторзия шейного отдела позвоночника, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в суде. - На стационарном лечении он находился четыре дня, после выписки продолжил лечение амбулаторно.

По заключению судебно-медицинской экспертизы его здоровью был нанесен вред средней степени тяжести. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

В итоге мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 1,5 года колонии общего режима.

- Кроме того, виновник должен выплатить моральную и материальную компенсацию фельдшеру в размере 50 тысяч рублей, - сообщается в решении суда.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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