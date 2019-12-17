2019-12-17T11:06:13+03:00
Происшествия

В Новороссийске спасатели нашли потерявшегося в лесу 5-летнего мальчика с аутизмом

Он сбежал, когда гулял с бабушкой [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Поиски продолжались пару часов. Фото: instagram.com/alekseioderovПоиски продолжались пару часов. Фото: instagram.com/alekseioderov
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Операция по спасению 5-летнего Никиты (имя изменено - Авт.) развернулась в Новороссийске. Мальчик пропал в районе хутора Горный. Он заблудился в лесу, когда гулял с бабушкой. О случившемся диспетчеру рассказала обеспокоенная мама.

- Изначально он был под присмотром бабушки, все было в порядке. Но стоило женщине ненадолго отвернуться, как мальчишка сбежал, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - Позже мама нам объяснила, что мальчик страдает аутизмом.

В операции задействовали девять спасателей. Фото: instagram.com/alekseioderov

В операции задействовали девять спасателей. Фото: instagram.com/alekseioderov

А это значит поиски могли затянуться.

В хутор Горный выехали девять спасателей. Распределившись, они вышли в лес и стали прочесывать каждый сантиметр местности. К поискам присоединилась и мама Никиты.

Спасатели прочесывали лес в хуторе Горный. Фото: instagram.com/alekseioderov

Спасатели прочесывали лес в хуторе Горный. Фото: instagram.com/alekseioderov

- Мы громко звали его, но на имя он не отзывался. Мальчик, как оказалось, особо не говорит, - продолжает Алексей Одеров. - Поиски продолжались пару часов. К счастью, нашелся ребенок! Я проходил мимо кустов и заметил, что листья как-то подозрительно шевелятся. Заглянул и увидел мальчика. Он был весь мокрый, сапоги были полны воды. Похоже, он нашел где-то глубокую лужу, поскольку рядом водоемов нет.

К счастью, Никита не пострадал. Спасатель дал ему шоколадку и позвонил матери, чтобы сообщить хорошую новость.

Мальчика сразу же передали маме. Фото: instagram.com/alekseioderov

Мальчика сразу же передали маме. Фото: instagram.com/alekseioderov

- Благодарим всех за участие в поиске, - добавил «КП» - Кубань» начальник МБУ ПАСС Алексей Одеров. - Уважаемые родители, бабушки и дедушки, берегите своих детей и внуков. Не оставляйте их без присмотра даже на короткое время.

Ранее сообщалось, что на трассе под Ейском нашли брошенного 5-летнего мальчика. Позже выяснилось, что ребенка оставил отец, но нечаянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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