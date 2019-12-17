В Новороссийске годовалую девочку ударила током елочная гирлянда

Инцидент произошел в городе-герое. Женщина гуляла вместе со своей годовалой дочерью на бульваре Черняховского, где уже установили новогоднюю елку и украсили деревья гирляндами. Именно яркие лампочки и стали причиной вызова скорой.

- Диспетчеру позвонила мама пострадавшего ребенка. Женщина рассказала, что во время прогулки ее дочка прикоснулась к светящимся огонькам, а уже через мгновение заплакала, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» главный врач Скорой медицинской помощи Новороссийска Светлана Андреева.

Обеспокоенная мать поспешила домой, откуда и позвонила медикам. Приехавшие на вызов врачи диагностировали у крохи электротравму. К счастью, малышке повезло. На правой руке остались лишь едва заметные «метки тока» - медики заметили на пальчиках белые точки.

- В подобных случаях врачи всегда предлагают родителям госпитализацию. Но мама девочки отказалась, - добавляет Светлана Андреева. - Однако на следующий день фельдшеры позвонили женщине, чтобы удостовериться, все ли в порядке. По телефону мать ребенка сказала, что дочь ни на что не жалуется, но они на всякий случай заглянут к своему педиатру в поликлинике.

НА ЗАМЕТКУ

Стоит сказать, предновогодняя пора — самое опасное время для детей. В прошлом году гирлянда унесла жизнь 16-летнего подростка из Славянска-на-Кубани. Юноша украшал дом к празднику. Когда же подключил огни к розетке, получил смертельный разряд.

Спасатели просят жителей Краснодарского края быть аккуратными с гирляндами.

Правила безопасности при установке елки. Инфографика: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Прежде чем включить ее в розетку, осмотрите, нет ли оголившихся проводков, пощупайте: гирлянды могут иссыхать. Также стоит обратить внимание на безопасное крепление лампочек: в китайских игрушках оно, как правило, очень плохое, - говорят в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Приобретайте световые украшения только в специализированных торговых точках и только те, у которых есть сертификаты соответствия и безопасности. Не поленитесь до покупки прочесть инструкцию и проверить срок годности.

При выборе ярких огоньков для елки лучше выбирать менее мощные изделия. У них нагрев гораздо меньше, а значит - и риск возгорания. К слову, на смену традиционным украшениям с лампочками приходят более популярные сейчас светодиодные гирлянды, они практически остаются холодными.

Если же елка стоит во дворе, то стоит отдать предпочтение уличной гирлянде с дополнительной защитой от влаги и механических повреждений. Проверяйте в магазине, чтобы изоляция проводов была качественной: плотной, гибкой и без повреждений.

На прогулке спасатели советуют родителям быть внимательными и следить за своим чадом. Большинство электротравм – следствие нарушения правил безопасности. Нельзя прикасаться руками к любым оголенным проводам. Не стоит также трогать включенную гирлянду, если у вас влажные руки.