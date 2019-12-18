На Кубани курительные смеси оставили СНЮСом

В краснодарском парламенте не стали дожидаться федеральных законодателей и приняли волевое решение запретить, наконец, продажу всех видов жевательного табака детям. Как и по всей стране, на Кубани «баловство» насваем или снюсом (вид измельченного табака с добавлением различных взвесей) стало модным течением. И масштабы погружения в него школьников становятся пугающими.

После очередного случая отравления снюсом подростка из Горячего Ключа, вопрос перед кубанскими депутатами встал ребром. С просьбой о разработке соответствующего законопроекта к депутатам во вторник, 17 декабря, обратились власти региона.

«В Горячем Ключе уже есть случай тяжелейшего отравления снюсом, и мы не можем просто смотреть, как травятся наши дети. Продажу этой смеси нужно не просто ограничить, а полностью запретить на территории Кубани», - написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Парня госпитализировали с тяжелейшим психозом. Последствия этого «отравления» он будет испытывать, по словам врачей, еще очень долго.

Инициативу главы региона депутаты поддержали, и буквально на следующий день собрались на внеочередную сессию.

- Для полноценного решения вопроса нужны изменения в федеральном законодательстве. А сейчас – действуем на опережение. Принимаем краевой закон, чтобы ограничить торговлю опасным продуктом и оградить наших детей. Предусматриваем меры ответственности для тех, кто рискнет не исполнять нормы краевого закона. Штрафы будут достаточно серьезные, – подчеркнул председатель местного Заксобрания Юрий Бурлачко.

Тема дня: Краснодарский край первым в стране запретил СНЮС - Краснодар - 18.12.2019 00:00 00:00

Теперь если продавца поймают на продаже никотиновых смесей (полный список веществ есть в краевом документе), он заплатит 5 тысяч рублей. Штраф на должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, на юридические - от 100 до 150 тысяч рублей.

Запретительные меры депутатами всех фракций краевой Думы были приняты единогласно. Рейды по школам, спортклубам и злачным для молодежи местам начнутся как только закон официально вступит в силу.