Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев: Лицей имени Щетинина - федеральное учреждение. Край не имеет к нему отношения

19 декабря состоялась 15-я ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Журналисты из разных регионов страны задавали вопросы на интересующие их темы. Слово дали и главному редактору газеты «Президент» Сергею Комкову, который не является кубанским журналистом, но, как оказалось, неравнодушен к Краснодарскому краю. В частности, он задал вопрос о школе-лицее им. Щетинина под Геленджиком.

- Сейчас готовится к ликвидации уникальная школа Щетинина, которую Вы, Владимир Владимирович, поддерживали. Это школа одна из лучших в России по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Это школа, ассоциированная ЮНЕСКО. Но краснодарские чиновники уничтожают эту школу.

Слово дали и главному редактору газеты «Президент» Сергею Комкову.

Владимир Путин отреагировал незамедлительно:

- Бесчинства должны быть устранены везде, не только в Краснодарском крае, а где бы они ни встречались. Я обязательно поговорю с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. И по поводу школы. В Сочи же пришел новый мэр, обязательно его сориентируем на основе материалов вашего расследования.

Однако, как оказалось, Краснодарский край не имеет отношения к этому лицею.

- Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков имени М.П. Щетинина в Геленджике не находится в ведении Краснодарского края, - отреагировал губернатор Краснодарского Вениамин Кондратьев. - Его учредителем является Министерство просвещения РФ. По имеющейся у меня информации деятельность школы была приостановлена судом в связи с выявленными нарушениями.

Так же московского журналиста интересовало жилье для ветеранов войны в Сочи.

- В Сочи к 60-летию Победы были построены специальные дома ветеранские. Сегодня они превращены в настоящие трущобы или ночлежки. Ветераны там живут как бомжи. Дома разваливаются. Городские власти совершенно запустили эти объекты, - сказал Сергей Комков. - Более того, они используют эти объекты в собственных целях.

Но, как выяснилось, на сегодняшний день в данных домах не проживает ни одного ветерана – участника ВОВ.

Фоторепортаж с ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли смотрите здесь.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

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