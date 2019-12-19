Дома в Сочи, на которые пожаловались президенту, построены в 2006 году и там нет ни одного ветерана войны

19 декабря в Москве на пресс-конференции Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков рассказал главе государства о проблемах с жильем ветеранов ВОВ в Сочи.

- Я только что вернулся из Краснодарского края, где наша газета провела журналистское расследование. В Сочи к 60-летию Победы были построены специальные дома ветеранские. Сегодня они превращены в настоящие трущобы или ночлежки. Ветераны там живут как бомжи. Дома разваливаются. Городские власти совершенно запустили эти объекты, - сказал Сергей Комков. - Более того, они используют эти объекты в собственных целях. Они заселяют туда людей, взимают с них деньги, то есть они наживаются на этом, а ветераны страдают. При этом администрация Сочи сносит прекрасные дома по городу и уничтожает эти дома. Хотя застройщики и инвесторы говорят, что готовы выделить благоустроенные квартиры для ветеранов и инвалидов войны. При этом прикрываются власти Сочи Вашими (обращаясь к президенту — Авт.) распоряжениями. Но я никогда в это не поверю.

Услышав вопрос Сергея Комкова о ситуации в Сочи глава государства Владимир Путин признался:

- Что касается домов ветеранов, конечно, мне об этом ничего не известно, потому что я не вмешиваюсь в градостроительные работы наших городов, даже таких крупных, как Сочи. Вместе с тем я обязательно поговорю об этом с Вениамином Ивановичем Кондратьевым, губернатором Краснодарского края, также как и по школе поговорю с ним, что там происходит. А по поводу того, чтобы прекратить бесчинства в Сочи, я думаю, это вполне возможно сделать и нужно сделать в самое ближайшее время, если есть какие-то нарушения, тем более в отношении ветеранов. Мы там поменяли мэра, совсем недавно. Пришел новый человек. Мы его сориентируем на основе ваших материалов.

Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Кубани разобраться с ситуацией вокруг ветеранских домов в Сочи.

Как выяснилось, упомянутые в эфире дома в Сочи были построены в 2006 году. Они вводились, как социальное жилье и часть имущества была передана для нужд ветеранов.

- За все это время нам не поступило ни одной жалобы, что жилье находится в плачевном состоянии, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На сегодняшний день в данных домах не проживает ни одного ветерана – участника ВОВ.

Сразу же после Прямой линии появился комментарий мэрии Сочи.

- Дом по улице Мацестинская, 17 был построен и введен в эксплуатацию в 2006 году. В новые квартиры заселили участников и ветеранов Великой Отечественной Войны, для которых организовано социальное обслуживание и все необходимые условия, - сказали в мэрии Сочи. - В настоящее время здесь проживает вдова участника ВОВ - Вера Ивановна Кропачева.

По данным сочинской администрации, долгое время жильцы не реализовывали свое право по выбору способа управления домом. Поэтому в 2019 году департаментом городского хозяйства администрации города Сочи проведен конкурс по отбору управляющей компании, как того требует законодательство.

- УК ООО «Комбинат коммунальных предприятий» приступила к управлению домом в мае 2019 года, - говорят в администрации города. - Сейчас УК занимается восстановлением технической документации дома по Мацестинской, 17, в том числе техническими паспортами на квартиры, документацией на лифтовое оборудование. В ближайшее время лифты в подъездах будут отремонтированы.

Департаментом городского хозяйства организована проверка текущей деятельности по данной УК. О результатах будет сообщено дополнительно.

- Застройщики хотят прикрыться ветеранами. Это низкий, позорный прием в защиту своих интересов, который никогда не будет оправдан. В этом доме не живет ни одного участника Великой Отечественной Войны, только одна вдова участника ВОВ, от которой мы не получали никаких жалоб, - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Кстати, это был не единственный вопрос, который сегодня Сергей Комков задал президенту. Так же он интересовался судьбой лицея им Щетинина, который, как выяснилось, не имеет отношения к Краснодарскому краю.

Фоторепортаж с ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли смотрите здесь.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

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