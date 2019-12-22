Крупная авария в Крымском районе: без воды остались более 160 тысяч человек, развернут оперативный штаб

Бригады рабочих продолжают устранять последствия крупной аварии в Крымском районе Краснодарского края. Напомним, в ночь на 22 декабря произошел порыв на магистральном водоводе в районе хутора Новотроицкого.

Из-за этого без блага цивилизации остались тысячи людей. Отключения коснулись сразу трех муниципалитетов.

Авария произошла в районе хутора Новотроицкого. Фото: instagram.com/les_so_glava

- В зону отключения попали Новороссийск, Геленджик и Крымский район, а также четыре населенных пункта с населением более 160 тысяч человек, более 6 400 жилых домов и 48 социально-значимых объектов, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте прорыва ведутся инженерные и аварийно-восстановительные работы. Сейчас рабочие откачивают воду, для этого установили шесть насосов.

- Организован подвоз воды абонентам - 12 единиц техники общей емкостью 100 кубометров, - добавляют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Во всех населенных пунктах, попавших в зону отключения, действует график подвоза воды, который ранее публиковала «Комсомольская правда» - Кубань».

- Для городских районов организован подвоз воды населению, - сказал глава Новороссийска Игорь Дяченко. - Задействовано 18 автоцистерн. Ожидаем прибытие дополнительно 4 машин из Анапы. Ответственность за подвоз воды жителям внутригородских районов города возложена на заместителей глав районов по ЖКХ.

Принято решение о введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории Крымского района. Снимут его как только закончатся аварийно-восстановительные работы и дома вновь будут подключены. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю развернут оперативный штаб.

Рабочие откачивают воду. Фото: instagram.com/les_so_glava

- К ликвидации аварии привлечено 62 человека и 28 единиц техники от РСЧС, в том числе от МЧС России 15 человек личного состава и 3 единицы техники, - прокомментировали спасатели.

Из-за порыва водовода в понедельник, 23 декабря, детсады прекратят работу, а в школах - сокращенный день.

- В связи с аварией детские сады города, которые запитаны от Троицкого группового водопровода, работать не будут. Это дошкольные учреждения № 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 33, 35 и дошкольные группы при школах № 9 и 11, - сообщил на своей странице в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь. - Школы города завтра работают по сокращенной программе.

Для людей организовали подвоз воды. Фото: instagram.com/les_so_glava

Бригады планируют восстановить водоснабжение к 09:00 23 декабря. Но пока время называют лишь ориентировочное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/751067" frameborder="0"></iframe> Из-за аварии на водоводе для жителей городов организовали подвоз воды.

АЛЛО!

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю организована работа телефона доверия: 8 (861) 268-64-40).

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Из-за крупной аварии без воды остались жители Крымска, Новороссийска и Геленджика

- По предварительным оценкам специалистов "Кубаньводкомплекса" и "Водоканала" в Новороссийске, устранение авари займет сутки, - сказал глава города-героя Игорь Дяченко (читайте далее)