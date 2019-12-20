2019-12-20T11:42:24+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае 21 и 22 декабря 2019: будет дождливо и туманно

Синоптики рассказали, какая будет погода в Краснодарском крае 21 и 22 декабря 2019
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Из неприятных явлений - ветер, но он будет слабый.Из неприятных явлений - ветер, но он будет слабый.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пора снова утепляться - погода будет радовать лишь до выходных. А уже 21 и 22 декабря в Краснодарском крае местами возможны осадки в виде мороси или легкого дождя. Из неприятных явлений - ветер, но он будет слабый. Порывы лишь до 4-9 метров в секунду.

Но все же температура будет совсем не зимняя - в ночь с пятницы на субботу ожидается от -2 до +3 градусов, на юге региона отметки упадут до -5. Днем столбики термометра поднимутся до 3 до 8 градусов со знаком плюс.

- Произойдет вынос воздушной массы из Турции и Африки, поэтому температура повысится, ожидаем до 12 градусов тепла, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии Андрей Бондарь.

В воскресенье, 22 декабря, синоптики прогнозируют дождь.

На Черноморском побережье местами также возможны небольшие дожди. Температура ночью опустится до 7 градусов мороза, днем будет тепло – до +12.

В Краснодаре в субботу, 21 декабря, воздух прогреется до 9 градусов, к вечеру опустится до 0. В воскресенье, 22 декабря, утром ожидается туман, днем – дождь. Температура поднимется до +12 днем.

А тем временем в Краснодаре из-за тумана в аэропорту задержали рейсы, некоторые из них отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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