Разыскивается отчим: в Кропоткине погиб годовалый мальчик

Трагедия произошла в квартире одной из пятиэтажек Кропоткина почти ночью 18 декабря. Что именно случилось в тот вечер, сейчас выясняют правоохранители. Но прибыв на адрес, сотрудники в форме увидели страшную картину - маленький мальчик лежал без чувств на полу и истекал кровью. Около него навзрыд плакала его мать, надеющаяся на то, что сын Миша (имя изменено - Авт.) жив. Но ребенка было уже не спасти.

Причину его смерти удалось установить лишь экспертам в морге.

- У ребенка тупая черепно-мозговая травма с кровоподтеком и очаговое кровоизлияние в левой лобной области головы, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Также обнаружено кровоизлияние правой затылочной области головы, перелом костей основания черепа и кровоизлияние под твердую мозговую оболочку, ушиб мозга с развитием его выраженного отека-набухания, что и стало причиной смерти.

Лишь в августе этого года малыш отметил свой первый день рождения.

Словом, такие травмы мальчик сам получить не мог. Эксперты уверены - ребенок явно получил сильный удар извне, возможно, его уронили на пол.

Лишь в августе этого года малыш отметил свой первый день рождения. Знакомые семьи рассказывают, что отца мальчика никогда не видели. Из роддома 20-летняя мать Миши Светлана (имя изменено - Авт.) приехала одна.

Об отце мальчика 20-летняя Светлана никому не рассказывала.

- Долгое время она была влюблена в своего друга, уж не знаю, какие у них там были отношения, - говорят «КП» - Кубань» соседи. - Но не так давно в ее квартире поселился высокий парень. Он точно не местный - всех своих в лицо знаем. Жили вроде мирно, хотя и ругались иногда. Но покажите семью, которая не ссорится.

Никто из жильцов дома никогда не видел, чтобы ребенка били. Синяков на теле не замечали.

Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», во время разбирательств выяснилась неприятная деталь - 22-летний сожитель матери Олег (имя изменено - Авт.) сразу после трагедии спешно покинул квартиру. О том, куда он направился, Светлана не знала. Потому парня срочно объявили в розыск. Известно, что сам он родом из Пятигорска, окончил местный техникум торговли технологий и сервиса.

Парень до сих пор в розыске.

- Сейчас производятся оперативно-розыскные мероприятия по месту проживания мужчины, - сообщили источник в правоохранительных органах.

КОММЕНТАРИЙ СЛЕДКОМА

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

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