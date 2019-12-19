«Жестоко избил и надругался»: педофил признался в изнасиловании найденной в уличном туалете девочки

За ходом расследования громкого преступления, которое произошло в хуторе Родниковский, следят тысячи людей. 9-летняя Катя Федорченко (имя и фамилия изменены - Авт.) стала жертвой 35-летнего педофила, который зверски избил и надругался над беззащитным ребенком.

А началось все с пропажи ребенка. 17 ноября Катя пошла гулять с подружкой, но домой не вернулась. Заметили родные, правда, не сразу. Тревогу забила школьная учительница девочки, которая была обеспокоена отсутствием Кати на занятиях. Спустя лишь два дня бабушка позвонила в полицию, а мать написала официальное заявление. Искали школьницу всем хутором и, к счастью, нашли! Поздно вечером 19 ноября полицейский, участвовавший в поисках, услышал стон ребенка, когда пошел в туалет. Посветив фонариком, он увидел лежающую в выгребной яме девочку.

Учительница Кати первая забила тревогу.Фото: Евгения СОРОКА

- Дети были предоставлены сами себе, - отметил руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко. - Девочка пошла одна гулять, и в итоге ее нашли в выгребной яме. Оценка будет дана всем, в том числе соцслужбам.

Туалет, в котором нашли девочку.Фото: Евгения СОРОКА

У школьницы диагностировали черепно-мозговую травму, сильнейший ушиб головного мозга, ссадины мягких тканей головы и туловища. Но все врачам удалось спасти кроху и нормализовать ее состояние. Сейчас она уже выписана из больницы, однако медики продолжают следить за ней.

- Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму, последствия которой осложняют какие-либо следственные действия с ней, - сказал руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко на итоговой пресс-конференции 19 декабря. - Не исключено, что эта травма повлияет на ее дееспособность.

Спасателям пришлось выкапывать яму, чтобы через нее достать девочку.

СК будет ходатайствовать, чтобы ребенка передали близким родственникам. Скорее всего, опекуном станет ее старшая сестра Юлия, которая сейчас ухаживает за девочкой. Мать Кати собираются лишить родительских прав.

Педофила, к слову, нашли по «биологическому следу». Оказалось, что это сосед семьи - 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков.

- 35-летнему мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийство заведомо малолетней и совершение изнасилования малолетней, - отметил Вадим Бугаенко. - Обвиняемый признал свою вину.

Пропавшую девочку нашли в туалете хутора Родниковский.Видео: СУ СК по Краснодарскому краю.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Растлителем оказался бывший зэк: Прокуратура Кубани сообщила подробности расследования дела «девочки из выгребной ямы»

За ходом расследование громкого ЧП, которое случилось в хуторе Родниковский Новокубанского района, следит прокуратура. Напомним, 9-летняя Катя Федорченко (имя и фамилия изменены – Авт.) 17 ноября вышла из дома погулять с подружками, но обратно так и не вернулась (читайте далее)

«Уже разговаривает, скоро выйдет на прогулку»: 9-летняя девочка, найденная избитой в уличном туалете, идет на поправку

С того вечера, как 9-летнюю девочку нашли избитой и замерзшей в выгребной яме ДК хутора Родниковский, прошло чуть больше двух недель. Однако уже сейчас девочка чувствует себя намного лучше и идет на поправку (читайте далее)

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Она первая забила тревогу: Учительнице найденной в уличном туалете девочки сделали выговор

В небольшой хуторской школе сейчас собирают деньги на игрушки, новую одежду и сладости для третьеклассницы Кати Федорченко (имя и фамилия изменены). Их девятилетней девочке из хутора Родниковского, что в Новокубанском районе Краснодарского края, передадут сразу же, как только она придет в сознание в больнице (читайте далее)

Нашли по «биологическому следу»: на Кубани поймали подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки, найденной в уличном туалете

Жуткий случай, произошедший в маленьком хуторе Родниковский Новокубанского района Краснодарского каря, поверг в шок всех жителей России. 9-летняя Катя Федорченко (имя изменено - Авт.) вышла из дома погулять с подружками, но обратно так и не вернулась (читайте далее)