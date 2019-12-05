«Уже разговаривает, скоро выйдет на прогулку»: 9-летняя девочка, найденная избитой в уличном туалете, идет на поправку

С того вечера, как 9-летнюю девочку нашли избитой и замерзшей в выгребной яме ДК хутора Родниковский, прошло чуть больше двух недель. Однако уже сейчас девочка чувствует себя намного лучше и идет на поправку.

Напомним, Катя Федорченко (имя и фамилия изменены – Авт.) 17 ноября вышла из дома погулять с подружками, но обратно так и не вернулась. Сразу после того, как школьная учительница забила тревогу, когда девочка два дня подряд не приходила на занятия, семья всполошилась. Бабушка позвонила в полицию, мать написала заявление.

Искали Катю всем хутором с утра до позднего вечера, приехали и поисковики из соседних районов. Искали Катю всем хутором с утра до позднего вечера, приехали и поисковики из соседних районов. Прочесали каждый уголок, но девочки нигде не было. Уже поздно вечером, когда волонтеры с полицией собрались в местном клубе, чтобы разработать дальнейший план действий, один из сотрудников МВД пошел в уличный туалет. Зашел в кабинку и услышал детский стон. Посветив фонариком в яму, увидел… Катю!

Пропавшую девочку нашли в туалете хутора Родниковский.Видео: СУ СК по Краснодарскому краю.

Девочку госпитализировали. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сильнейший ушиб головного мозга, ссадины мягких тканей головы и туловища. Но самое страшное оказалось, что перед избиением над ней надругались. После того, что кроха пережила, врачи ввели ее в искусственную кому – так ребенку легче переносить боль.

Спасателям пришлось выкапывать яму, чтобы через нее достать девочку.

- Говорить о том, что девочка абсолютно здорова, еще рано. Но все же потихоньку идет на поправку. Она уже разговаривает, ходит сама в туалет. Самые страшные опасения, связанные с переохлаждением, не подтвердились. Врачи ни с кем не общаются, с разрешения следователя впускают в палату только старшую сестру, - рассказывает «КП» - Кубань» родственница семьи. – Медики попросили купить одежду для крохи – теплые вещи, куртку. Возможно, на прогулку уже можно будет повести или хотя бы на балкон выйти.

На данный момент мать Кати родительских прав не лишена. Отец девочки не вписан в свидетельство о рождении. В случае, если суд решит не в пользу женщины, то опекуном может стать старшая сестра Кати, которая сейчас все время тратит на заботу о ней. Девушке 20 лет, она замужем, живет в соседней станице. И кстати, девятилетняя Катя - четвертый ребенок в семье. 15-летняя Валя окончила 9 классов, поступила в техникум и живет в общаге. Домой приезжает редко. А 12-летняя Марина живет бабушкой по отцовской линии, на нее мать лишили родительских прав.

- Пока официального сбора денег семья не объявляет, потому что еще неизвестно, какая помощь потребуется после выписки. Может быть, курсы реабилитации, может быть, лекарства дорогостоящие. Но наверняка деньги скоро потребуются, - добавляет родня. - Но ребенок не брошен, как многие пишут. Никто не сказал бы, что дети одеты хуже, чем у соседей. Да, мама пила, но и были момент, когда она брала себя в руки, - как и любой человек с зависимостью. Да и никто не думал, что в маленьком хуторе, где все друг друга знают, может что-то произойти. Этот человек, который сотворил с ней такое, знал, чья эта дочь. Он, скорее всего, обезумел! Нам, правда, не говорят, что с ним будет дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нашли по «биологическому следу»: на Кубани поймали подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки, найденной в уличном туалете

Жуткий случай, произошедший в маленьком хуторе Родниковский Новокубанского района Краснодарского каря, поверг в шок всех жителей России. 9-летняя Катя Федорченко (имя изменено - Авт.) вышла из дома погулять с подружками, но обратно так и не вернулась (читайте далее)