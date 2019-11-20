Найденную избитой в уличном туалете 9-летнюю девочку ввели в искусственную кому

9-летняя Катя Федорченко (имя и фамилия изменены - Авт.), которую спасли из выгребной ямы в хуторе Родниковский, находится в медикаментозном сне. Об этом «КП» - Кубань» сообщили родственники девочки.

- Когда ее доставили в местную ЦРБ, то врачи сразу же набрали своих коллег из Краснодара и с помощью санавиации доставили в краевую больницу. Состояние девочки оценивают как тяжелое. Сейчас она в реанимации, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» родные. - Девочка без сознания. Как только придет в себя, с ней будут работать психологи.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, в Детской краевой клинической больнице Краснодара у девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ссадины мягких тканей головы и туловища.

Напомним, 18 ноября стало известно, что в хуторе Родниковском пропала 9-летняя девочка. Она вышла из дома и не вернулась. Поисками пропавшей занялись полиция, казаки и волонтеры. Вечером 19 ноября девочку спасли из выгребной ямы около местного дома культуры. Все ее тело было усыпано синяками и кровопотеками.

Сейчас правоохранители разыскивают изверга, который напал на школьницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 9-летней Кати (ч.3 ст.30, пп.«в,к» ч.2 ст.105 УК РФ). К работе подключилась и прокуратура Краснодарского края.

- Расследование возбужденного по указанному факту Новокубанским межрайонным следственным отделом СУ СК по Краснодарскому краю уголовного дела прокуратурой края взято на контроль, - поясняют в ведомстве. - Будет дана оценка полноте принимаемых правоохранительными и иными ответственными органами мер по предупреждению преступлений в отношении детей.

Пропавшую девочку нашли в туалете хутора Родниковский.Видео: СУ СК по Краснодарскому краю.

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О том, что 9-летняя Катя Федорченко (имя и фамилия изменены - Авт.) пропала, стало известно в воскресенье, 17 ноября. Девочка вышла из дома в хуторе Родниковский Новокубанского района гулять с подружками. Последний раз ее видела старшая сестра, когда школьница забежала в местный продуктовый магазинчик. Это было в 15:00 (читайте далее)