Нашли по «биологическому следу»: на Кубани поймали подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки, найденной в уличном туалете

Жуткий случай, произошедший в маленьком хуторе Родниковский Новокубанского района Краснодарского каря, поверг в шок всех жителей России. 9-летняя Катя Федорченко (имя изменено - Авт.) вышла из дома погулять с подружками, но обратно так и не вернулась.

Пропавшую девочку нашли в туалете хутора Родниковский.Видео: СУ СК по Краснодарскому краю.

- Как можно потеряться в нашем хуторе? Десять улиц всего, заблудиться негде! - неудомевали жители.

Тревогу, правда, забили не в семье, а в школе, когда девочка не появилась на уроках. Педагоги стали звонить ее матери, но женщина не отвечала. Когда школьница не появилась и на следующий день, классная руководительница Татьяна Ивановна набрала номер бабушки Кати. В хуторе все знают, в какой семье растет девочка (мать с отчимом закладывают за воротник, дома постоянно застолья), поэтому и учителей были контакты всех ее родственников.

Учительница Кати первая забила тревогу.Фото: Евгения СОРОКА

- Как внучки нет? У меня она не появлялась уже два дня, - ахнула бабушка Кати, когда ей рано утром позвонила учительница. Бросив трубку, женщина побежала домой к своей дочери. Но внучку там не нашла, зато увидела свою еще непротрезвевшую дочь.

Тогда бабушка позвонила в полицию, а уже мама пришла в отдел и написала заявление о пропаже дочери.

Искали Катю всем хутором с утра до позднего вечера, приехали и поисковики из соседних районов. Прочесали каждый уголок, но девочки нигде не было. Уже поздно вечером, когда волонтеры с полицией собрались в местном клубе, чтобы разработать дальнейший план действий, один из сотрудников МВД пошел в уличный туалет. Зашел в кабинку и услышал едва слышный стон. Посветив фонариком в яму, увидел в фекалиях ребенка. Это была Катя!

Спасателя пришлось выкапывать яму, чтобы через нее достать девочку.

Туалет тут же разобрали, а из ямы достали девочку - без колготок, в одной кофточке и сильно избитую.

- Этот туалет по назначению редко использовался, полным не был. Возможно, это и спасло девочку, она ведь могла утонуть там или задохнуться, - рассказывают в хуторе.

После того, что Катя пережила, врачи ввели ее в искусственную кому – так ребенку легче переносить боль. Полное обследование девочки шокировало врачей - у нее закрытая черепно-мозговая травма, сильнейший ушиб головного мозга, ссадины мягких тканей головы и туловища - на крохе буквально не было живого места. Но самое страшное - перед избиением над ней надругались.

Пока специалисты готовили результаты экспертиз, правоохранители проверяли каждого, кто мог быть причастен к преступлению. Почти все жители хутора были уверены, что страшное с крохой сотворил любовник ее матери Сергей, с которым она не раз устраивала застолья.

- Сразу после произошедшего в отдел для допроса привезли пять человек - четверо мужчин и мать девочки, - рассказывает «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Под подозрением были все собутыльники матери девочки. Так и оказалось - собутыльник. Только другой женщины.

Восстановив цепочку событий, правоохранители выяснили, что девочка в тот день ходила в гости к своей подружке Ане (имя изменено – Авт.) - она живет в 5-7 минутах ходьбы от местного ДК. Катя пришла домой в тот самый момент, когда там шло семейное застолье. Изрядно пьяные взрослые почти не обращали внимания на девочек – они играли на улице.

Именно за этим ДК находится уличный туалет, в котором и нашли девочку.

Когда же стемнело, Катя стала собираться домой. Но путь ей преградил сожитель матери подружки. Он силой схватил школьницу и удовлетворил свою похоть прямо в доме. Девочка пыталась сопротивляться, в ответ мужчина бил ее по голове и лицу. А гости и хозяйка, по всей видимости, были настолько пьяны, что просто не слышали криков девочки.

После содеянного мужчина опомнился - Катя была без сознания. Тогда он под покровом ночи вынес девочку в одной майке и выбросил ее в выгребную яму местного ДК в надежде, что она умрет. А так туалетом местные жители пользуются редко, то Катю, по его замыслу, никто не должен был найти. К счастью, план его оказался неидеальным...

Когда начались поиски, вся семья Ани, в том числе сама девочка, знали, что произошло. Но разговорить школьницу, говорят, удалось с трудом.

- Я ничего не знаю, ничего не видела и не слышала, - говорила девочка на допросе у правоохранителей, запуганная взрослыми. Не исключено, что за сокрытия преступления ответственность может понести и мать Ани.

Но все же мужчину нашли.

- Удалось это благодаря еще и так называемому «биологическому следу», - добавляет источник в правоохранительных органах. - Экспертам удалось определить, что биоматериал принадлежит именно этому мужчине.

По данным «КП» - Кубань», подозреваемый в изнасиловании и покушении на убийство девочки сейчас дает показания. Однако официальных комментариев от СК пока нет.

А тем временем, по словам родных, девочка пришла в себя, самочувствие ее улучшается, правда, врачи боятся давать прогнозы, потому продолжают следить за ее состоянием.

Катя по-прежнему находится в больнице, но ее самочувствие улучшается.

- С девочкой говорили следователи, но больше сейчас нужна помощь психологов, - говорят знакомые семьи. – Но Лиза пришла в себя, это главное, она идет на поправку, но медленно. После такой травмы лечение будет долгим.

Но этой трагедии могло и не произойти. Дело в том, что девятилетняя Катя - четвертый ребенок в семье. У девочки трое сестер, и все они – от разных отцов. Старшая, 20-летняя Юля, вышла замуж и уехала в соседнюю станицу. 15-летняя Валя окончила 9 классов, поступила в техникум и живет в общаге. Домой приезжает редко. А 12-летняя Марина живет с бабушкой по отцовской линии - мать Ирину осудили за неуплату алиментов и лишили родительских прав. Что интересно, когда женщину отправили в колонию-поселения, дочь Катю забрала опека и нашла ей в новую семью. Девочке очень нравилось жить с новыми мамой и папой, впервые за долгое время она почувствовала заботу, на лице Кати появилась улыбка. Но счастье крохи было недолгим. В октябре 2019 года, когда мать освободилась, первым делом она пошла в органы опеки и попросила вернуть дочь.

Дом, в котором живет КатяФото: Евгения СОРОКА

- Все! Завязываю со спиртным, встаю на путь истинный ради дочери - клялась она. И дочь ей вернули. На радостях мать и взялась снова за рюмку.

А биологический отец Кати ничего не хотел слышать о дочке.

- Он хоть и жил с ней на соседних улицах, в гости никогда не звал, - рассказывает одна из соседок Федорченко. – Даже во двор дочь не пускал.

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 9-летней Кати (ч.3 ст.30, пп.«в,к» ч.2 ст.105 УК РФ). Совсем скоро в деле появится еще одна статья за изнасилование.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Избил и выбросил в уличный туалет: на Кубани пропавшую 9-летнюю девочку спасли из выгребной ямы

О том, что 9-летняя Катя Федорченко (имя и фамилия изменены - Авт.) пропала, стало известно в воскресенье, 17 ноября. Девочка вышла из дома в хуторе Родниковский Новокубанского района гулять с подружками. Последний раз ее видела старшая сестра, когда школьница забежала в местный продуктовый магазинчик. Это было в 15:00 (читайте далее)

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