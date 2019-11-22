Она первая забила тревогу: педагогу, которая учила найденную в уличном туалете девочку, сделали выговор

В небольшой хуторской школе сейчас собирают деньги на игрушки, новую одежду и сладости для третьеклассницы Кати Федорченко (имя и фамилия изменены). Их девятилетней девочке из хутора Родниковского, что в Новокубанском районе Краснодарского края, передадут сразу же, как только она придет в сознание в больнице. После того, что Катя пережила, врачи ввели ее в искусственную кому – так ребенку легче переносить боль.

ВЫКИНУЛИ В ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ ТУАЛЕТА

Катя Федорченко сейчас лежит в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ссадинами мягких тканей головы и туловища и сильным переохлаждением. Ее, сильно избитую, нашли в выгребной яме хуторского уличного туалета.

Туалето, в котором нашли девочкуФото: Евгения СОРОКА

Девочка пропала еще 17 ноября. Она уходила из дома в казачьей форме черного цвета с красными вставками (скорее всего, другой чистой одежды у нее просто не было), с собой взяла черно-синий рюкзак. Маме, которая в это время выпивала дома с гостями, сказала, что пошла гулять с подружками. Но обратно так и не вернулась.

Тревогу забили в школе в понедельник, когда Катя не появилась на уроках. Педагоги стали звонить ее матери, но женщина не отвечала. Когда школьница не появилась и на следующий день, классная руководительница набрала номер бабушки Кати. В хуторе все знают, в какой семье растет девочка (мать с отчимом закладывают за воротник, дома постоянно застолья), поэтому и учителей были контакты всех ее родственников. А раз в месяц педагоги наведывались в дом к девочке, чтобы посмотреть, нуждается ли в чем-нибудь Катя. Несмотря на то, что мать пьет, в комнатах всегда было чисто, в холодильнике была еда.

- Как внучки нет? У меня она не появлялась уже два дня, - ахнула бабушка Кати, когда ей рано утром позвонила учительница. Бросив трубку, женщина побежала домой к своей дочери. Но внучку там не нашла. Тогда бабушка пошла в полицию и написала заявление о пропаже девочки. Из отдела МВД позвонила и волонтерам «Лизы Алерт».

Искали Катю всем хутором с утра до позднего вечера, приехали и поисковики из соседних районов. Прочесали каждый уголок, но девочки нигде не было. Уже поздно вечером, когда волонтеры с полицией собрались в местном клубе, чтобы разработать дальнейший план действий, один из сотрудников МВД пошел в уличный туалет. Зашел в кабинку и услышал едва слышный стон. Посветив фонариком в яму, увидел в фекалиях ребенка. Это была Катя!

Туалет тут же разобрали, а из ямы достали девочку - без колготок, в одной кофточке и сильно избитую.

Пропавшую девочку нашли в туалете хутора Родниковский.Видео: СУ СК по Краснодарскому краю.

9-летняя Катя Федорченко

- Этот туалет по назначению редко использовался, полным не был. Возможно, это и спасло девочку, она ведь могла утонуть там или задохнуться, - рассказывают в хуторе.

«МНЕ БЫЛО ХОРОШО СО ВТОРОЙ МАМОЙ»

Девятилетняя Катя - четвертый ребенок в семье. У девочки трое сестер, и все они – от разных отцов. Старшая, 20-летняя Юля, вышла замуж и уехала в соседнюю станицу. 15-летняя Валя окончила 9 классов, поступила в техникум и живет в общаге. Домой приезжает редко. А 12-летняя Марина живет бабушкой по отцовской линии. Когда девочке было три года, родители развелись, отец через суд забрал ребенка, а мать должна была платить алименты на нее. Но деньги не перечисляла. Закрутила роман с новым мужчиной, который ушел от нее, когда родилась Катя. А год назад ее осудили за неуплату алиментов Марине и отправили в колонию-поселения. Дочь Катю забрала опека и нашла ей в новую семью.

- Отец ведь ничего не хотел слышать о дочке, - рассказывает одна из соседок Федорченко. – Он хоть и жил с ней на одной улице, в гости никогда не звал. Бывало, идет Катя из школы, увидит отца, попросит воды попить, так он вынесет кружку и даже во двор дочь не пустит. А бабушке ее почему-то не отдали.

Когда мать Кати освободилась, пошла в органы опеки и попросила вернуть ей дочь. Родительских прав ведь на Катю ее не лишали.

Дом, в котором живет КатяФото: Евгения СОРОКА

- И вот совсем недавно, в октябре, Катю вернули матери. Она, конечно, домой не хотела возвращаться, - объясняет соседка. - Рассказывала много о той семье, в которой жила, говорила, что ей было хорошо со второй мамой. Там ее любили, там семья была непьющая, очень порядочная. А тут мать снова стала выпивать, в доме каждые выходные были какие-то мужики. Ирка – так зовут мать Кати, нигде официально ведь не работает. Она так, перебивается случайными заработками – то огород кому вскопает, то хату побелит, то забор покрасит. Больше бабушка Катю воспитывает.

- Так кто такое с Катей сотворить мог? – спрашиваю у женщины.

- Знаете, у нас тут по соседству есть один черкесский аул, оттуда мужики часто приезжали к мамке девочки. Мне кажется, надо следствию и туда съездить, опросить всех, - говорит она. – Сейчас Ирка со своим сожителем Сергеем пропадает в кабинете у следователя.

ВИНОВАТА ШКОЛА? Когда с Катей Федорченко случилось ЧП, в школу, где она учится, нагрянули многочисленные проверяющие от образования. Как стало известно «КП», классному руководителю и директору собирается сделать выговор. Мол, не уследили за ребенком.

- Но ведь учительница первая забила тревогу, если бы не она, неизвестно, чем вообще все могло закончиться, - встали на защиту педагогов хуторяне. – Татьяна Ивановна – так зовут учительницу начальных классов, которая преподает у Кати, сделала все, что должны была сделать – звонила родителям, когда мать не выходила на связь, подняла бабушку. А потом с волонтерами искала Катю по всему хутору. Получается, за непутевую мать должна отвечать школа, а не органы опеки?

Именно за этим ДК находится уличный туалет, в котором и нашли девочку.

Сама учительница общаться с журналистами не хочет. В школе нам рассказали, что собирают деньги для пострадавшей третьеклассницы. Только передавать их матери не будут – боятся, что пропьет.

Отец Кати, когда узнал о случившемся, поехал в больницу к ребенку. Но его не пустили в реанимацию. А с соседями дочку не обсуждает. И вообще старается не появляться на улице, знает, что будут спрашивать про Катю.

А пока Следком проводит расследование, опрашивает хуторян, назначены экспертизы.

- С учетом обстоятельств обнаружения ребенка, а также наличия у нее телесных повреждений следователем было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Будут изучены условия жизни девочки, дана оценка действиям органов опеки и попечительства, а также органов, осуществляющих надзор за несовершеннолетними.