Растлителем оказался бывший зэк: Прокуратура Кубани сообщила подробности расследования дела «девочки из выгребной ямы»

За ходом расследование громкого ЧП, которое случилось в хуторе Родниковский Новокубанского района, следит прокуратура. Напомним, 9-летняя Катя Федорченко (имя и фамилия изменены – Авт.) 17 ноября вышла из дома погулять с подружками, но обратно так и не вернулась.

Сразу после того, как школьная учительница забила тревогу, когда девочка два дня подряд не приходила на занятия, семья всполошилась. Бабушка позвонила в полицию, мать написала заявление. Нашли школьницу поздно вечером 19 ноября в выгребной яме общественного туалета около местного ДК.

Пропавшую девочку нашли в туалете хутора Родниковский.Видео: СУ СК по Краснодарскому краю.

Девочку госпитализировали. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сильнейший ушиб головного мозга, ссадины мягких тканей головы и туловища.

- Девочка находилась в Детской краевой клинической больнице Краснодара. Сейчас она уже выписана по выздоровлению, - сообщают «КП» - Кубань» в прокуратуре региона.

Тот самый туалет, в котором нашли школьницу. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Но самое страшное, что выяснилось во время обследования,- перед избиением над ней надругались. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство, сопряженное с изнасилованием» и «Изнасилование».

Растлителя нашли по «биологическому следу». Оказалось, что это сосед семьи - 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков.

- Установлено, что третьеклассница проживает в неполной семье с матерью, ее сожителем и старшей 16-летней сестрой, студенткой 1 курса Новокубанского аграрно-технологического техникума, - говорят в прокуратуре Краснодарского края. - Мать и ее сожитель официально нигде не работают, доход семьи - случайные заработки.

Решением Новокубанского районного суда в 2014 году мать лишили родительских прав в отношении еще одной своей 13-летней дочери. Ребенка под опеку взяла бабушка.

Дом, в котором живет КатяФото: Евгения СОРОКА

С января 2014 года по февраль 2015 года семья состояла на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящаяся в социально опасном положении. Так решили по нескольким причинам - ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, злоупотребление спиртным. Сняли семью с учета на основании заключения управления соцзащиты населения об улучшения социальной обстановки.

- После этого семью неоднократно в 2016 – 2019 годах посещали по месту жительства специалисты учреждения соцзащиты населения, администрация школы, - добавляют в прокуратуре региона. - По результатам составлялись акты, согласно которым признаки семейного неблагополучия отсутствуют.

Учительница Кати первая забила тревогу.Фото: Евгения СОРОКА

Вместе с тем во время последней проверки прокуратура установила, что в 2014 году органы опеки не обратили внимание на то, что мать не выполняла обязанности не только в отношении одной дочери, но и всех остальных. А акты составлялись формально.

- Мать периодически распивала алкогольные напитки, в доме с октября 2019 года отсутствует электричество, - поясняли «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Пострадавшая дочь имела неопрятный вид, у нее несколько раз выявляли педикулез. Мать не оплачивала ее школьное питание.

Педагоги учебного заведения, уполномоченные органы и учреждения системы профилактики не инициировали организацию профилактической работы с семьей. Кроме того, выяснилось, что недоглядели и работники полиции. По данным региональной прокуратуры, в июле 2019 года правоохранители проводили проверку по факту конфликта на почве алкогольного опьянения между старшей дочерью семьи и соседкой. Но об этом они не информировали инспекторов ПДН.

По итогам проверки прокуратура района внесла представления главе муниципального образования и руководству ОМВД России по Новокубанскому району. А в отношении матери возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ее собираются лишить родительских прав на обеих дочерей.

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