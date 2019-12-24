В Сочи открывается корреспондентское бюро «Комсомольской правды»

С января 2020 года в Сочи начинает свою работу полноценное журналистское подразделение одного из старейших и авторитетнейших изданий страны. Сейчас «Комсомольская правда» - это и газета, и мощный новостной сайт с более чем 70 млн уникальных пользователей в месяц! Корреспондентское бюро в Сочи обретет современный офис, штат журналистов, а жители и гости курорта - отдельный раздел на сайте kp.ru c городскими новостями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/751418" frameborder="0"></iframe> «Комсомолка» теперь в Сочи.

- «Комсомолка» и Сочи - не чужие друг другу, мы дружим уже долгие годы. Вместе с сочинцами мы прожили все семь лет предолимпийской стройки, триумф Игр, чемпионат мира по футболу, еще множество исторических событий мирового значения. Мы были рядом и в тревожные дни. На сайте kp.ru жители страны узнавали самую оперативную информацию о наводнении, отрезавшем город от всего мира, - говорит главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. - Теперь мы будем выстраивать еще более близкие и теплые отношения. «Комсомолка» пришла и готова говорить с вами непредвзято, честно и постарается помочь решать городские проблемы, гордиться достижениями, вместе идти по жизни.

По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, появление корреспондентского бюро «Комсомолки» в Сочи - это важное событие в информационном поле города.

Алексей Копайгородский: «Уверен, в Сочи «КП» надйет массу верных читателей». Фото: администрации Сочи.

- Мы рады, что в нашем городе будет представительство такого уважаемого СМИ, как «Комсомольская правда». Мы готовы и открыты к сотрудничеству. Уверен, что оно будет полезным и важным и для города и жителей. Корпункт «КП» - Кубань» в Сочи - это еще один шаг к увеличению присутствия курорта в информационной ленте города и края.

Первый заместитель председателя Комитета ГД РФ Константин Затулин считает, что корпункт в Сочи добавит ярких красок в информационную палитру, представляемую «Комсомолкой».Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

- Успешное СМИ не может не искать новых точек притяжения, где жизнь кипит и сама генерирует постоянные информационные поводы. Сочи на карте современной России - это одно из главных таких мест. И сам факт появления корпункта «Комсомольской правды» в этом городе говорит о том, что уважаемый мной Владимир Николаевич Сунгоркин знает, как выстраивать стратегию развития, нацеленную на успех. Не случайно под его руководством издание с без малого вековой историей остается одним из самых успешных, массовых и востребованных на российском медиарынке. Чувствовать биение пульса времени, развивать новые форматы, оставаться на острие и на высоте - это и есть журналистика от «КП», - говорит депутат от Сочинского округа, первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. - Безусловно, корпункт в Сочи добавит ярких красок в информационную палитру, представляемую «Комсомолкой». Ну а я, как коренной сочинец и депутат Государственной думы России от Сочинского округа буду рад сотрудничеству с журналистами «КП» - Сочи» в моем родном городе.

Открытие бюро «Комсомольской правды» в Сочи запланировано на 20 января 2020 года.