Какие дороги перекроют в новогоднюю ночь 2020 в Краснодаре

Основные события праздничной новогодней ночи 2020 в Краснодаре развернутся на Главной городской площади. Там устроят праздничный концерт, световое шоу, а завершатся гулянья красочным фейерверком. Чтобы обеспечить безопасность жителей кубанской столицы, которые решат встретить Новый год у главной городской елки, на площади введут пешеходный режим. На несколько часов перекроют дороги и на прилегающих улицах.

КОНКРЕТНО

С 06:00 до 16:00 27 декабря ограничат движение транспорта на Орджоникидзе (от Красной до Красноармейской).

А с 15:00 30 декабря до 21:00 1 января нельзя будет проехать по четной стороне улицы Красной (от Длинной до Буденного), а также по четной стороне Будённого (со стороны здания администрации Краснодара) от Красной до Красноармейской.

На целый день с 06:00 31 декабря до 04:00 1 января перекроют улицы Красную (от Длинной до Калинина), Буденного (от Рашпилевской до Седина), Красноармейскую (от Длинной до Кузнечной).

А с 18:00 31 декабря до окончания гуляний ограничения коснутся улиц Красноармейской (от Пашковской до Длинной) и Длинной (от Рашпилевской до Коммунаров).

КСТАТИ

На время праздника от машин освободят четные стороны улиц Красной (от Длинной до Буденного) и Буденного (со стороны здания администрации Краснодара) - от Красной до Красноармейской. Здесь запрет будет действовать с 15:00 30 декабря до 21:00 1 января.

С 06:00 31 декабря до 04:00 1 января ограничения затронут другие улице - Красную (от Длинной до Калинина), Буденного (от Рашпилевской до Седина) и Красноармейскую (от Длинной до Кузнечной). А с 18:00 31 декабря до 04:00 1 января Красноармейскую (от Пашковской до Длинной), Длинную (от Рашпилевской до Коммунаров).

- На улицах города повесят знаки с разработанными схемами объезда для удобства горожан, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.

на время праздника автомобилистам придется искать пути объезда.

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