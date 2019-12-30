Хромой кот поселился в кафе, чтобы его заметили и забрали домой

Чуда ждут все – не только люди, но и животные. Перед Новым годом кошка-инвалид из Сочи Умка обрела дом – она уехала в Москву поездом. У нее была тяжелая судьба – изверги избили кошку так, что сломали позвоночник. Зоозащитники нашли ее в тяжелом состоянии в подворотне. Но ее вылечили, сделали операцию. И теперь Умка ходит, лежит, но только не может сидеть из-за перенесенной травмы. А до недавнего времени еще не могла и запрыгнуть на стул, например. Но когда кошка обрела дом (ее забрала семейная пара из Москвы, которая взяла на себя все расходы по путешествию четвероногого друга), Умка сильно изменилась. Теперь она может запрыгнуть на кровать, где сладко спит.

Дюшес - ласковый и добрый кот. Фото: "Мягкие сердца"

- Это любовь и забота творят чудеса, - держат кулаки за Умку зоозащитники из сочинского фонда помощи бездомным животным «Мягкие сердца».

А другой кот-инвалид по кличке Дюшес пока еще не пристроен. Но и он надеется когда-нибудь обрести дом. И чтобы скорее обзавестись семьей, хвостик поселился в котокафе. И первый, кто встречает посетителей заведения - Дюшес.

Он бежит на трех лапках к людям, трется о ноги и громко мурчит.

У Дюшеса была поломана лапа, которая так и зажила. И теперь кот хромает. Фото: "Мягкие сердца"

- Дюшес был найден с переломом передней лапки в одном из дворов Сочи. Перелом был старый, кости уже срослись, поэтому он так и будет подгибать лапку под себя и прихрамывать на нее, - говорит волонтер центра «Мягкие сердца» Полина Пророкова. - Дюша очень душевный, спокойный и ласковый котик, а больше всего он любит играть с различными игрушками, а так же сидеть на руках и петь песенки! Хорошо ладит с другими животными и детьми! Он добрый и благодарный, в нем столько любви и доброты, что хватит на целую заботливую семью.

Дюшес.Фото: "Мягкие сердца"

Уже больше года Дюшес живет в котокафе. Он кастрирован, обработан от паразитов, привит. А еще у него есть ветпаспорт и он ест сухой корм и ходит в лоток с древесным наполнителем.

Чтобы забрать Дюшеса в семью, достаточно позвонить по номеру 8-918-303-1-83, Полина. А еще с ним можно лично познакомиться в котокафе Сочи.

Кот Дюшес поселился в кафе, чтобы скорее найти дом.

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Но только последнее время коты стали пропадать. Женщина подумала, что их забрали в семьи, но когда к дому подкинули котенка с перерезанным горлом, поняла – животных кто-то губит специально (продолжение)