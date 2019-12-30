2019-12-30T14:47:56+03:00
Общество

Из Краснодара в Туапсе на время ремонта тоннеля РЖД отправит автобусы

С 15 января перевозчик переходит на мультимодальное сообщение
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
"Ласточки" из Краснодара в Сочи отменят на три с половиной месяца Фото: РЖД"Ласточки" из Краснодара в Сочи отменят на три с половиной месяца Фото: РЖД
Изменить размер текста:

С 14 января по 27 апреля прекратится движение пассажирских поездов на участке Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе и электричек на участке Горячий Ключ – Туапсе. Вынужденная мера связана с ремонтом тоннеля в районе Туапсе. Однако в разгар горнолыжного сезона в РЖД нашли альтернативный способ доставки туристов и местных жителей. Теперь, если вам неудобно добираться в Сочи не через Краснодар, а через станции Кавказская и Белореченская, можно доехать до "Ласточки" на автобусе.

- С 15 января ОАО "РЖД" открывает мультимодальное сообщение между Краснодаром и Сочи. Это позволит обеспечить транспортную доступность курортного направления во время ремонтных работ на участке Чинары – Чилипси, - сообщили в компании-перевозчике.

То есть всем желающим предлагается садится на комфортабельный автобус в Краснодаре и ехать на нем до станции Туапсе. Там пассажиров РЖД пересадят на "Ласточку", которая традиционно отправится до конечного пункта в Адлере и Роза Хутор.

Планируется, что автобусы будут курсировать на этом направлении по 6 рейсов в день.

- Из Краснодара автобусы будут отправляться утром в 04:19, 04:29 и 04:39, вечером в 15:54, 16:04 и 16:14. Из Туапсе – утром в 08:30, 08:40 и 08:50, вечером в 20:53, 21:03 и 21:13. Расписание автобусов и "Дневных экспрессов" синхронизировано таким образом, чтобы обеспечить пассажирам комфортную пересадку в Туапсе, - поясняют в РЖД. - Стоимость проезда на автобусной части маршрута составит 425 рублей. При этом пассажиры имеют право на бесплатный провоз ручной клади весом до 30 кг., размер которой по трем измерениям не превышает 120 см.

Напомним, сразу после новогодних праздников расписание поездов, следующих из Краснодара в Туапсе, Сочи и Адлер будет серьезно изменено. Дело в том, что на участке Чинары – Чилипси пройдет реконструкция Лысогорского тоннеля, протяженность которого 3200 метров.

Все поезда, следующие в Сочи и Адлер пойдут не через Краснодар, а через станции Кавказская и Белореченская. Время в пути в среднем увеличится на 4-5 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Извлек огромный урок для себя": Мамаев рассказал о жизни после колонии и переходе в "Ростов"
Спортсмен рассказал Тине Канделаки и Максиму Шевченко, что очень рад переходу в футбольный клуб "Ростов". И несмотря на общественный негатив, оценивает минувший год положительно
Новости 24
На Кубани за незаконные свалки наказали 12 глав
На Кубани в руке у ребенка взорвалась петарда
Кубанские медики будут работать без перерыва на новогодние праздники
Краснодарский суд продлил арест «Доктору Франкенштейну» до 31 января
ВТБ открыл новый офис обслуживания в Геленджике
На предприятии в Туапсинском районе работникам задолжали зарплату на 15 миллионов рублей
70 одаренных кубанских школьников получили губернаторские премии
На Кубани в ДТП погибли мужчина и женщина
В Краснодаре нашли 20-летнюю девушку, которая пропала по пути домой
Прибыль группы ВТБ за ноябрь 2019 года составила 17,8 млрд рублей
На Кубани выпал снег
На Кубани осудят мужчину, обвиняемого в похищении человека с целью вымогательства имущества
На Кубани полицейские помогли мужчине, которому стало плохо во время новогодней эстафеты
В Новороссийске открыли новый Центр творчества и ремесел
В Тимашевском районе водитель иномарки сбил пешеходов
Погорельцы из Темрюкского района получили новое жилье
На Кубани за сбыт кокаина под суд пойдет гражданин Республики Казахстан
В Абинском районе парень украл с фермы двух коров
На Кубани граждане Украины порыбачили почти на 1,7 млн рублей
На курорте завершается масштабная реконструкция набережной реки Сочи