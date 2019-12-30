Из Краснодара в Туапсе на время ремонта тоннеля РЖД отправит автобусы

С 14 января по 27 апреля прекратится движение пассажирских поездов на участке Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе и электричек на участке Горячий Ключ – Туапсе. Вынужденная мера связана с ремонтом тоннеля в районе Туапсе. Однако в разгар горнолыжного сезона в РЖД нашли альтернативный способ доставки туристов и местных жителей. Теперь, если вам неудобно добираться в Сочи не через Краснодар, а через станции Кавказская и Белореченская, можно доехать до "Ласточки" на автобусе.

- С 15 января ОАО "РЖД" открывает мультимодальное сообщение между Краснодаром и Сочи. Это позволит обеспечить транспортную доступность курортного направления во время ремонтных работ на участке Чинары – Чилипси, - сообщили в компании-перевозчике.

То есть всем желающим предлагается садится на комфортабельный автобус в Краснодаре и ехать на нем до станции Туапсе. Там пассажиров РЖД пересадят на "Ласточку", которая традиционно отправится до конечного пункта в Адлере и Роза Хутор.

Планируется, что автобусы будут курсировать на этом направлении по 6 рейсов в день.

- Из Краснодара автобусы будут отправляться утром в 04:19, 04:29 и 04:39, вечером в 15:54, 16:04 и 16:14. Из Туапсе – утром в 08:30, 08:40 и 08:50, вечером в 20:53, 21:03 и 21:13. Расписание автобусов и "Дневных экспрессов" синхронизировано таким образом, чтобы обеспечить пассажирам комфортную пересадку в Туапсе, - поясняют в РЖД. - Стоимость проезда на автобусной части маршрута составит 425 рублей. При этом пассажиры имеют право на бесплатный провоз ручной клади весом до 30 кг., размер которой по трем измерениям не превышает 120 см.

Напомним, сразу после новогодних праздников расписание поездов, следующих из Краснодара в Туапсе, Сочи и Адлер будет серьезно изменено. Дело в том, что на участке Чинары – Чилипси пройдет реконструкция Лысогорского тоннеля, протяженность которого 3200 метров.

Все поезда, следующие в Сочи и Адлер пойдут не через Краснодар, а через станции Кавказская и Белореченская. Время в пути в среднем увеличится на 4-5 часов.