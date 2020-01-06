2020-01-06T18:47:21+03:00
Общество

Оставил умирать на обочине: В Сочи спустя полтора месяца нашли мужчину, до смерти избившего женщину

О том, что знакомая скончалась, он узнал из соцсетей [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Мужчина сознался в убийстве в канун Нового года.Мужчина сознался в убийстве в канун Нового года.
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Эта трагедия произошла еще 16 ноября 2019 года. Тогда на обочине дороги в Хостинском районе Сочи неподалеку от Орлиных скал местные жители обнаружили лежащую женщину. Ее тело было усыпано синяками и кровопотеками, дыхание было слабым. Но самое страшное - лицо буквально превратили в кровавое месиво.

На место очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов и бригаду «скорой». Однако спасти женщину не успели - от полученных травм она скончалась по дороге в больницу.

Врачи говорили, что женщину слишком поздно нашли.

Врачи говорили, что женщину слишком поздно нашли.

Опознать погибшую удалось с трудом, к счастью, с собой у нее были документы. Как выяснилось, зверски избили 31-летнюю местную жительницу по имени Татьяна (имя изменено - Авт.).

Но главный вопрос, который мучал правоохранителей, - кто так жестоко мог расправиться с ней? После случившегося следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений. Друзья Татьяны были уверены, что убийца - ее 32-летний молодой человек, который сразу после случившегося исчез, а на похороны любимой даже не явился.

У женщины остался маленький сын.

У женщины остался маленький сын.

- Ужасает и то, что у нее остался маленький сынок. Ему всего 8 лет. Сейчас он с бабушкой и дедушкой, - рассказывают «КП» - Кубань» друзья семьи.

Его искали больше полутора месяца. А в канун Нового года, видимо не выдержав, он сам заявился в отдел полиции и во всем сознался.

Все друзья женщины были уверены - ее убил возлюбленный.

Все друзья женщины были уверены - ее убил возлюбленный.

- 32-летний мужчина родом из Томска, в Сочи жил последние годы. Он написал явку с повинной, сознавшись в том, что именно он избил 31-летнюю подругу, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как объяснил сам мужчина, в тот день они ехали в сторону Орлиных скал на прогулку. По дороге между ними возникла ссора.

В Сочи избили женщину и оставили умирать на обочине Видео: chpsochi.ru.

- Я остановил машину, вывел ее на улицу и сильно избил, после чего оставил на обочине... - потупив глава, рассказывал 32-летний подозреваемый. - Я испугался и уехал. Думал, что она жива... А потом прочитал в интернете, что она скончалась.

Сейчас мужчину допрашивают и возят на следственные эксперименты, а в ближайшее время ему предъявят обвинения.

Друзья и близкие Татьяны требуют наказать его по всей строгости закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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