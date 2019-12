Голливудский композитор Ханс Циммер запишет титульную музыку для ФК «Краснодар»

Знаменитый композитор Ханс Циммер специально по заказу футбольного клуба «Краснодар» запишет титульную музыку. Но сроки, в которые композитор должен создать аудиозаставку, а также информация о его гонораре не озвучиваются.

- Подробности нашего сотрудничества мы не разглашаем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе футбольного клуба "черно-зеленых".

Стоит отметить, что немецкий композитор писал музыку для заставки ЧМ-2018 в России. А также Циммер является автором музыки к одной из частей игры Crysis и таким фильмам, как «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Начало», «Интерстеллар», «Гладиатор» и многим другим. Композитор является лауреатом премии «Оскар», 2-кратным лауреатом премии «Золотой глобус» и 3-кратным — премии «Грэмми».

Hans Zimmer - Chevaliers de Sangreal ALL VERSIONS (The Da Vinci Code), (Angels & Demons). The Da Vinci Code (Chevaliers de Sangreal) 0:02, Angels and Demons (503) 4:08, Inferno (Life Must Have Its Mysteries) 6:20