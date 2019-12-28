Иван Игнатьев из ФК «Краснодар» переходит в «Рубин»

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-28T11:45:23+03:00

Об этом сообщается на сайте клуба

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28 декабря появилась информация о том, что Иван Игнатьев из ФК «Краснодар» переходит в казанский клуб «Рубин».

- Футбольные клубы «Краснодар» и «Рубин» достигли соглашения о переходе Ивана Игнатьева. Все формальности между клубами урегулированы. Трансфер вступает в силу со 2 января 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе футбольного клуба черно-зеленых.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в начале года Игнатьев Иван Игнатьев отказался подписывать новый контракт с клубом, посчитав предложенную зарплату слишком низкой. После этого нападающий был отправлен из основной команды в «Краснодар-2». Через время 20-летний нападающий подписал новый контракт с футбольным клубом, но при этом «Краснодар» не стал раскрывать детали соглашения.

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ИСТОЧНИК KP.RU