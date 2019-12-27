2019-12-27T13:49:20+03:00
Общество

Кроху, избитую собственной матерью, забрала приемная семья

Ближайшие родственники так и не пришли проведать девочку, едва оставшуюся в живых после нескольких переломов
Евгения ОСТРАЯ
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Малышку выходили врачиМалышку выходили врачи
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Маленькой Лиане (имя изменено - авт.) исполнился годик, когда она уже находилась в республиканском Доме малютки в Майкопе. Свою родную мать запомнить она вряд ли успела. К счастью, юный возраст не позволил отложиться в ее памяти жутким побоям. Мать сама привезла в больницу 13 января 4-месячную дочь с несколькими переломами и тяжелейшим воспалением легких.

Несколько дней врачи буквально боролись за ее жизнь в детской клинической больнице в столице Адыгеи.

Изначально причиной госпитализации стало подозрение на воспаление легких малышки. Но врачей насторожило не только это.

- Она беспрестанно плакала, но как-то уже безнадежно, - рассказал «КП» - Кубань» источник в больнице. - Вся в синяках была.

Более детальный осмотр подтвердил - у девочки перелом бедер и плечика. Воспаление легких было уже очень запущенным.

О характере травм медики сообщили в полицию — это стандартный алгоритм действий, когда в больницу привозят несовершеннолетнего с травмами. Правоохранители тут же отправились по адресу прописки малышки и убедились — ребенка бьет собственная мать. Впоследствии ее лишили родительских прав и осудили на 5 лет и 4 месяца.

А маленькую Лиану выходили и поместили в Дом малютки.

- Малышка серьезно отстает в весе от своих сверстников, - сообщала "КП" - Кубань" главный врач республиканской больницы Жанна Гуагова. - Похоже на то, что ее редко кормили.

К слову, в детском доме девочка почувствовала себя в безопасности. И своей первой улыбкой одарила воспитателей, не родных.

- Близкие родственники так и не проявили интереса к воспитанию малышки. Но родители для нее все-таки нашлись. Со своей приемной мамой она уже побывала на елке в Доме малютки и Новый год будет встречать уже с новой семьей, - пояснил "КП" - Кубань" уполномоченный по правам ребенка в Адыгее Александр Иваншин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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