4-месячную девочку, избитую собственной матерью, скоро выпишут из больницы в Адыгее

СЕГОДНЯ 17:08 2019-03-04T17:22:00+03:00

Изменить размер текста: A A

4-месячную девочку, попавшую в Детскую республиканскую больницу Адыгеи с многочисленными переломами и тяжелейшей пневмонией, выписывают.

- Ее состояние хорошее, - рассказала "КП" - Кубань" главный врач лечебного учреждения Жанна Гуагова. - На днях мы собираемся передать ребенка в Дом малютки. Там персонал займется дальнейшей ее реабилитацией.

К слову, власти Майкопа, где сейчас находится ребенок, обратились в суд с иском о лишении ее матери родительских прав. Сама 29-летняя женщина, на теле ребенка которой обнаружили 49 переломов, призналась в побоях и находится в СИЗО.

Напомним, жительница Краснодара попала в поле зрения правоохранительных органов, когда привезла ребенка в больницу с сильнейшей простудой. Врачи обнаружили у малышки запущенную форму воспаления легких. Но не только это насторожило медиков. Более детальный осмотр подтвердил, что у девочки перелом бедер и плечика.

О характере травм медики сообщили в полицию — это стандартный алгоритм действий, когда в больницу привозят несовершеннолетнего с переломами или синяками. Правоохранители тут же отправились по адресу прописки малышки и убедились — ребенка бьет собственная мать.

- Подозреваемую задержали, - сообщали оперативно в пресс-службе республиканского следственного комитета. - В отношении нее возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего ребенка). Судебно-медицинская экспертиза признала ее вменяемой.

На сегодняшний день неизвестно, заявлял ли кто-то из близких родственников ребенка права на нее. "Комсомолка" следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU