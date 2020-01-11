«Избавляемся от балласта»: в КТТУ сообщили о продаже «олимпийских» автобусов, простаивающих из-за неисправности

О том, что в Краснодаре из-за небрежной эксплуатации простаивают автобусы, стало известно еще в июле 2019 года. В 2014-м город по договору сублизинга приобрел 98 автобусов, используемых во время Олимпиады. Спустя четыре года КТТУ рассчиталось за автобусы, но 39 машин к этому моменту оказались непригодны.

- Автобусы 2013-го года выпуска, все гарантийные обязательства по ним прошли, - рассказывал в эфире ««Радио КП в Краснодаре» руководитель КТТУ Александр Грачев. - Когда они начали ломаться, мы обращались к заводу-изготовителю, но нам было отказано в ремонте, так как у предыдущего собственника они не проходили обслуживание в нужном объеме.

И вот спустя полгода руководство Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления заявило - «избавляемся от балласта».

Фото: instagram.com/kttu_krd

- КТТУ продает вышедшие из строя автобусы, которые нет смысла восстанавливать, - сообщили представители управления. - Речь идет о ЛИАЗ 529222, которые переданы нам в 2014 году с пробегом.

А продать машины решила из-за выхода из строя двигателей (заводской дефект), КПП и других ключевых узлов.

Фото: instagram.com/kttu_krd

- Их "возраст" - 7 лет, значительный износ (рекомендованный срок эксплуатации пассажирских автобусов - 10 лет), - добавляют в КТТУ. - Стоимость замены двигателей в несколько раз выше, чем остаточная стоимость автобусов.

Как объяснили представители управления, во время продажи привлекли независимых экспертов для оценки состояния техники. После чего был составлен отчет по каждому автобусу. В итоге решено было продать 40 ЛИАЗов.

Фото: instagram.com/kttu_krd

- Продажа запланирована в несколько этапов. Несколько единиц проданы в 2019 году в нерабочем состоянии по рыночной стоимости, определенной оценкой, - уточняют в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении. - Ремонт своими силами можно было сдлать, но он дорогостоящий. На работу пришлось бы потратить до 3 миллионов рублей - это почти половина стоимости новых подобных автобусов.

Более того, в КТТУ сообщили, что несколько машин все же отремонтировали. Правда, заменять узлы на новые не стали. Технику выпускали на линию, но автобусы в итоге выходили из строя.