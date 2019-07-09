Приехали: В Краснодаре из-за поломок простаивают 39 «олимпийских» автобусов

В Краснодаре простаивают 39 автобусов ЛиАЗ, у которых обнаружилась серьезная поломка двигателя. В течение трех лет город и КТТУ выплачивали за них деньги по договору сублизинга, однако производитель отказался ремонтировать технику по гарантии. На введение в строй каждой машины потребуется около двух миллионов рублей.

ДОЛГИ СОКРАЩАЮТСЯ, НО ОСТАЮТСЯ

С 8 июля в Краснодаре подорожал проезд в общественном транспорте, а на улице Красной демонтировали контактную троллейбусную сеть. Городские власти и трамвайно-троллейбусное управление называют эти меры необходимыми мерами и «оптимизацией» на пути к комфортному общественному транспорту.

Действительно, уже закуплено несколько десятков новых трамваев, до конца ноября они должны поступить в город. Исчезнувшие троллейбусы с улицы Красной обещают заменить троллейбусами с запасом автономного хода. Две из 12 машин приобретут за счет КТТУ. Руководство предприятия отмечает, что не только удалось избежать банкротства, но и добиться стабильного экономического состояния.

В августе 2017-го долг КТТУ составлял более 800 млн рублей, в начале 2018-го уже 498 млн рублей, а на начало 2019-го – 215 млн.

- Мы вышли на своевременную оплату налогов, горюче-смазочных материалов, - рассказал директор КТТУ Александр Грачев.

ПРОБЛЕМНОЕ НАСЛЕДСТВО

В это же время до сих пор неясна судьба так называемых «олимпийских» автобусов, которые предприятие получило после Игр в Сочи.

Стоянка неисправных автобусов ЛиАЗ в КраснодареФото: Google Карты

В 2014-м году город по договору сублизинга приобрел 98 автобусов, используемых во время Олимпиады. Стоимость техники составила более 460 млн рублей, а сумма ежемесячных платежей составила более 9 млн рублей. В 2018-м году КТТУ рассчиталось за автобусы, но 39 автобусов ЛиАЗ-5293, вмещающие 94 пассажира, к этому моменту оказались непригодны для использования.

- 39 автобусов имеют определенные дефекты двигателей. Они у нас в сублизинге находятся. Конечно, администрация края нам помогает в части погашения этих лизинговых платежей. Не мы являлись покупателями этих транспортных средств. Они покупались конкретно для Олимпиады, потом были нам переданы. Сейчас прорабатываем, как их будем возвращать на городские маршруты общественного транспорта. Либо добиваться замены, либо ремонтировать, - рассказал в августе 2018-го года глава города Евгений Первышов.

Автобус ЛиАЗ-5292 в Краснодаре Фото: Николай Александров

Спустя почти год ситуация почти не изменилась – неисправные низкопольные автобусы с кондиционерами продолжают стоять без движения.

- Устранение дефекта двигателя может обойтись миллиона в два. А есть и текущие расходы по парку, который существует. Я жду решение от руководства предприятия. Если будет необходимо, мы окажем финансовую помощь именно на поддержание и восстановление еще дополнительных автобусов, которые сегодня находятся в ремонте, - прокомментировал глава города в июне 2019-го.

Таким образом, ремонт техники может стоить порядка 80 млн рублей. По словам, руководителя КТТУ Александра Грачева, автобусы законсервированы и ждут новостей из Пензенской области.

В ОЖИДАНИИ СУДА

У всех автобусов одна и та же поломка - неисправность двигателя, связанная с износом поршневой группы. Но по гарантии производитель отказался принимать технику.

- Лизинг уже выплачен в полном объеме, поэтому вернуть их не получится. Автобусы 2013-го года выпуска, все гарантийные обязательства по ним прошли. И, когда они начали ломаться, мы обращались к заводу-изготовителю, но нам было отказано в ремонте, так как у предыдущего собственника они не проходили обслуживание в нужном объеме, - рассказал в эфире «Радио КП в Краснодаре» Александр Грачев.

В КТТУ ждут судебного прецедента, который может появиться в Пензенской области, где такая же поломка произошла у нескольких автобусов той же модели.

- Город Заречный Пензенской области сейчас в судах с производителем этих автобусов. У них точно такая же поломка. И уже назначена экспертиза Московского автодорожного института. Мы ждем, какое решение будет по ним. Если поломка будет признана заводским браком, мы также будем обращаться в суд с просьбой заменить двигатели за счет производителя, - добавил руководитель КТТУ.