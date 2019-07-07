2019-07-07T23:53:37+03:00
Общество

В Краснодаре начали срезать контактную сеть троллейбусов на Красной

Об этом сообщили в КТТУ
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
На месте работают несколько бригад. Фото: t.me/typodarНа месте работают несколько бригад. Фото: t.me/typodar
Изменить размер текста:

Кoнтактную сeть трoллeйбуса на Крaснoй начали демонтировать. Об этом сообщило Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление.

- Это обусловлено высокой степенью изношенности данной линии, а также связано с эффективностью введенных мер по оптимизации маршрутной сети, - сказали в КТТУ.

В течение месяца, по словам директора управления Александра Грачева, данная оптимизация показала свою эффективность. Технико-экономические показатели измененных маршрутов улучшились.

- На данных участках дорог капитальный ремонт контактно-кабельной сети троллейбуса проводился более 35 лет назад, в связи с чем элементы контактной сети имеют значительный износ, - сказал главный инженер КТТУ Геннадий Фролов - Износ контактного провода составляет более 50% (боковой износ, отсутствие фаски контактного провода), при максимально-допустимом износе 40%. А еще потеря изоляционных свойств изоляторов элементов контактной сети и изоляторов тросовой системы подвеса, до 85%.

Кроме того, есть механические разрушения деревянных изоляционных втулок подвесов кронштейна крепления контактной сети, которые не изготавливаются более 25 лет.

- Коррозия несущего стального троса в узлах подвеса до 95%, что не обеспечивает несущую работоспособность, - добавляет Геннадий Фролов.

В дальнейшем по улице Красной будут работать троллейбусы с увеличенным автономным ходом, закупка которых, по словам Александра Грачева, сейчас производится.

Напомним, о том, что в Краснодаре с улицы Красной уберут троллейбусы, курсирующие не один десяток лет, стало известно 23 мая. В администрации объявили о выделении 123 млн рублей на приобретение электробусов, еще две машины планируется купить за счет собственных средств трамвайно-троллейбусного предприятия.

Ранее былы опубликованы требования к новым троллейбусам. Они должны быть длиной не менее 13 метров, быть полностью низкопольными, вмещать не менее 80 человек и иметь три двустворчатых двери. Требуемый запас автономного хода – не менее 15 километров, кондиционер в салоне должен работать при температуре от 15 до 40 градусов выше ноля, а также в салоне должно быть оборудование для размещения инвалидных колясок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре ищут грабителя, которого прогнала продавщица киоска
В Краснодаре с 9 по 11 июля пройдет всероссийский турнир по прыжкам на батуте
В Краснодаре разбирают завалы после пожара на улице Коммунаров
В Краснодаре на месте сгоревшего склада с шинами продолжают работать пожарные
В Азовском море обнаружили тело мужчины, которого унесло на катамаране
За лето в Краснодаре отремонтируют шесть спортивных площадок
Молодежный форум «Регион 93» стартовал в Краснодарском крае
Выделенная полоса на улице Северной в Краснодаре начнет работать с 10 июля
Краснодарские онкологи удалили у пациентки две опухоли одновременно
Уилл Каммингс стал игроком ПБК «Локомотив-Кубань»
Футболисты «Краснодара» 10 июля проведут открытую тренировку на домашнем стадионе
В Краснодаре кровлю дома на Мира, 90, поврежденную после пожара, начнут восстанавливать 8 июля
Пропавшую две недели назад 18-летнюю краснодарку нашли в поезде
В Краснодаре по улице Советской спуск к набережной обновят к 15 августа
Температура морской воды 6 июля 2019: холоднее всего купаться на пляжах Анапы
Пожар в поселке под Анапой мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки
Смотровую башню на горе Ахун в Сочи назвали идеальным местом для свиданий
В горах Сочи задержали туристов, срезавших путь к водопадам
Два анапских пляжа признали лучшими
После гибели двух парней в заброшенном доме в Абинске завели уголовное дело
Сочинцев опросят по поводу строительства храма на пустыре
ЧП в Черном море: Капитана перевернувшегося катера около Джубги задержали
Еле вытянули: на Кубани рыбаки за один день поймали двух сомов-гигантов, общим весом 130 килограммов
Проезд в маршрутках Краснодара подорожает до 28 рублей с 8 июля
Инвестиции для начинающих: в «БКС Брокер» рассказали о частых ошибках