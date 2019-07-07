В Краснодаре начали срезать контактную сеть троллейбусов на Красной

Кoнтактную сeть трoллeйбуса на Крaснoй начали демонтировать. Об этом сообщило Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление.

- Это обусловлено высокой степенью изношенности данной линии, а также связано с эффективностью введенных мер по оптимизации маршрутной сети, - сказали в КТТУ.

В течение месяца, по словам директора управления Александра Грачева, данная оптимизация показала свою эффективность. Технико-экономические показатели измененных маршрутов улучшились.

- На данных участках дорог капитальный ремонт контактно-кабельной сети троллейбуса проводился более 35 лет назад, в связи с чем элементы контактной сети имеют значительный износ, - сказал главный инженер КТТУ Геннадий Фролов - Износ контактного провода составляет более 50% (боковой износ, отсутствие фаски контактного провода), при максимально-допустимом износе 40%. А еще потеря изоляционных свойств изоляторов элементов контактной сети и изоляторов тросовой системы подвеса, до 85%.

Кроме того, есть механические разрушения деревянных изоляционных втулок подвесов кронштейна крепления контактной сети, которые не изготавливаются более 25 лет.

- Коррозия несущего стального троса в узлах подвеса до 95%, что не обеспечивает несущую работоспособность, - добавляет Геннадий Фролов.

В дальнейшем по улице Красной будут работать троллейбусы с увеличенным автономным ходом, закупка которых, по словам Александра Грачева, сейчас производится.

Напомним, о том, что в Краснодаре с улицы Красной уберут троллейбусы, курсирующие не один десяток лет, стало известно 23 мая. В администрации объявили о выделении 123 млн рублей на приобретение электробусов, еще две машины планируется купить за счет собственных средств трамвайно-троллейбусного предприятия.

Ранее былы опубликованы требования к новым троллейбусам. Они должны быть длиной не менее 13 метров, быть полностью низкопольными, вмещать не менее 80 человек и иметь три двустворчатых двери. Требуемый запас автономного хода – не менее 15 километров, кондиционер в салоне должен работать при температуре от 15 до 40 градусов выше ноля, а также в салоне должно быть оборудование для размещения инвалидных колясок.