Низкий пол, кондиционер, тонировка и 15 км автономного хода: администрация Краснодара разместила требования к новым троллейбусам

СЕГОДНЯ 17:56 2019-06-30T17:59:36+03:00

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Краснодар готовится к покупке новых троллейбусов с запасом автономного хода. Напомним, в конце мая в администрации объявили о выделении 123 млн рублей на приобретение электробусов, еще две машины планируется купить за счет собственных средств трамвайно-троллейбусного предприятия.

Опубликовано техническое задание и предварительный запрос цен к закупке, которую планируется открыть в июле 2019 года.

Согласно документу, троллейбусы должны быть длиной не менее 13 метров, быть полностью низкопольными, вмещать не менее 80 человек и иметь три двустворчатых двери. Требуемый запас автономного хода – не менее 15 километров, кондиционер в салоне должен работать при температуре от 15 до 40 градусов выше ноля, а также в салоне должно быть оборудование для размещения инвалидных колясок.

Антивандальные кресла должны состоять из быстро и легко заменяемых и ремонтопригодных спинок и оснований, время замены которых составляет не более 3 минут, а салонные стёкла тонированы под бронзу. Кроме того, троллейбусы будут оснащены видеонаблюдением, навигацией и видеопанелями.

ИСТОЧНИК KP.RU